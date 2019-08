Die Präsidialverwaltung reagierte scharf auf die vorgeschlagene Unterstützung der G7 und riet dem französischen Präsidenten Macron, sich um ihr eigenes Land zu kümmern.

Brasilien verweigerte die finanzielle Unterstützung der G7-Staaten bei der Bekämpfung von Waldbränden im Amazonasgebiet. Am Dienstag, 27. August, berichtet France24.

«Wir schätzen (den Vorschlag), aber vielleicht sind diese Ressourcen für die Wiederaufforstung in Europa relevanter», sagte Onyx Lorenzoni, Leiter der brasilianischen Präsidentschaftsverwaltung, Jair Bolsonaro.

Lorenzoni bezog sich auf die Zusage von 20 Millionen Dollar Finanzhilfe, die auf dem G7-Gipfel in Frankreich zur Bekämpfung von Waldbränden gemacht wurde.

Der Regierungschef riet auch dem französischen Staatschef Emanuel Macron, sich um sein eigenes Land zu kümmern: «Macron kann nicht einmal den vorhersehbaren Brand in der Kirche vermeiden, die zum Weltkulturerbe gehört. Was will er unserem Land beibringen?» — machte Lorenzoni auf das Feuer in Notre Dame de Paris im April aufmerksam.

Es wurde berichtet, dass internationale Politiker auf dem G7-Gipfel in Biarritz zugestimmt haben, Geld für die Bekämpfung von Bränden im Amazonas-Regenwald bereitzustellen.

Die aktuellen Brände im Amazonas-Regenwald, die «Lungen des Planeten» genannt werden, begannen in Brasilien Anfang August. Einige Staaten haben den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Anzahl der Brände nimmt zu.

Zuvor hatte der brasilianische Präsident Macron kritisiert und ihn beschuldigt, das Thema Feuer im Amazonas für persönliche Zwecke verwendet zu haben.

Метки по теме: Brasilien; Emmanuel Macron; Jair Bolsonaro; Onyx Lorenzoni