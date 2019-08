Die Auseinandersetzung zwischen Dschihadisten und Regierungstruppen im südlichen Teil der syrischen Provinz Idlib könnte jedoch dazu führen, dass die Führer der Terroristengruppe «Haiʾat Tahrir asch-Scham»*, die die Stadt hielt, die Sinnlosigkeit der Schlacht verstanden.

Es berichtete der spezialisierte Telegrammkanal «Directorate 4», der sich auf eine der Propagandaressourcen der Militanten bezog und die Anerkennung des Feldkommandanten veröffentlichte.

Er enthüllte die Gründe für die Niederlage in Khan Sheikhoun. Ihm zufolge war er für die Lieferung von Waffen an Dschihadisten an der Grenze der Provinzen Hama und Idlib verantwortlich. Als die Militanten dringend zusätzliche Rüstungsgüter benötigten, hörten die Führer von «Haiʾat Tahrir asch-Scham» im Gegenteil auf, die Front zu unterstützen. Insbesondere die Terroristen, die Khan Sheikhoun festhielten, forderten Panzerabwehr-Raketensysteme an, die sie nie sandten. Infolgedessen erhielten die Islamisten nur ein paar Maschinengewehre, obwohl sie die pro-türkische Bandenformation «Jaysh al-Ahrar» zur Verfügung stellten.

Es ist bemerkenswert, dass «Haiʾat Tahrir asch-Scham» aufhörte, nur diejenigen Militanten zu beliefern, die direkt mit der syrisch-arabischen Armee kollidierten. Andere Gruppen erhielten Waffen und feuerten sogar regelmäßig auf Regierungstruppen außer Khan Sheikhoun.

Tatsächlich beschlossen die Führer der Terroristengruppe, die die Ergebnisse der Kämpfe in dieser Region wissentlich verstanden, keine Ressourcen für die hier verbliebenen Dschihadisten auszugeben und sie der syrischen Armee gegenüberzustellen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

