Nach Angaben des Pressedienstes des spanischen Verteidigungsministeriums wurde der Ausbilder Francisco Marín Núñez, der sich an Bord des Flugzeugs befand, an Ort und Stelle getötet.

Der Flugzeugabsturz ereignete sich in der Nähe der spanischen Stadt La Manga in der Provinz Murcia.

CAЅA C-101 begann einen Trainingsflug um 9:38 Uhr Ortszeit, als sich die Tragödie ereignete. Dem Piloten gelang der Abwurf, mehrere Rettungsgruppen wurden geschickt, um nach ihm zu suchen.

Spanish C101 fighter jet crashes into the Mediterranean Sea near Murcia, Spain. Search and rescue currently underway. https://t.co/kA4h7CchWA pic.twitter.com/HqirAHsFJO

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 26, 2019