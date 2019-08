Jüngste soziologische Forschungen in den Vereinigten Staaten erfreuen Donald Trump nicht im Vorgriff auf die Präsidentschaftswahlen, aber sie zeigen das Engagement der Amerikaner für seinen Hauptgegner — den Demokraten Joe Biden.

Wie News Front zuvor berichtete, unterstützen laut einer Umfrage des Forschungszentrum für öffentlichkeitsarbeit nur 36 Prozent der Amerikaner die Richtlinien von Trump in vollem Umfang. Darüber hinaus äußern sich mehr als 60 Prozent negativ über seine Aktivitäten. Das einzige, was US-Bürger in seiner Politik nicht kritisieren, ist die Wirtschaft.

Genau mit dieser Situation ist der Besuch von Trumps nationalem Sicherheitsberater John Bolton in der Ukraine verbunden, berichtete der Fernsehsender des Präsidenten am Dienstag, dem 27. August, unter Berufung auf Quellen in der US-Botschaft in Kiew.

Zuvor war bekannt geworden, dass Boltons Besuch im Zusammenhang mit dem ukrainisch-chinesischen Abkommen über das Unternehmen «Motor Sitsch» stand. The Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf seine eigenen Quellen im Weißen Haus, dass Bolton beabsichtige, ein Abkommen zu sabotieren, das Peking mit Motorenherstellungstechnologien für schwere Flugzeuge ausstatten kann.

Nach Angaben des Telegrammkanals hat China von einem ukrainischen Unternehmen längst alles erhalten, was es braucht. Ziel von Bolton ist es jedoch, belastende Beweise aus Kiew über Biden Jr. zu erhalten, der an Korruptionsmaßnahmen in der Ukraine beteiligt ist.

«Selenskij und Kolomoiskyi haben jetzt einen soliden Trumpf erhalten. Das Problem ist, dass das Spielen ohne Konsequenzen scheitert. Berichten zufolge hat der Oligarch eine Reihe von Bedingungen aufgestellt, unter denen der israelische Ministerpräsident Netanjahu ihm hilft und die die Liste der Anforderungen und Bedingungen von Tel Aviv ergänzen», geht es in einer Erklärung.

