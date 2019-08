Für den neuen Präsidenten der Ukraine, Wladimir Selenskij, wird die Geschichte des Eingreifens der Kiewer Politiker in den amerikanischen Wahlkampf ein Test der politischen Reife sowie die Gelegenheit sein, beeindruckende Präferenzen des «Partners» aus Übersee auszuschalten. Die Hauptsache ist, den fatalen Fehler zu verhindern, den Petro Poroshenko einmal gemacht hat.

Über diese in einem exklusiven Interview mit der News Front Agentur, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wasilij Prosorow.

— Die Vereinigten Staaten standen kurz vor einer neuen Präsidentschaftswahl, und der Skandal mit der ukrainischen Intervention wird zu einer der Schlüsselwaffen im Arsenal von Donald Trump. Glauben Sie, dass der derzeitige Chef des Weißen Hauses Wladimir Selenskij aufgrund seines bevorstehenden Treffens und des Machtmonopols, das der ukrainische Präsident erhalten hat, dazu bringen wird, in dieser Richtung zusammenzuarbeiten?

— Meiner Meinung nach sind beide Präsidenten an einer Zusammenarbeit interessiert. Niemand hat Illusionen, dass die Ukraine ohne ausländische finanzielle und politische Unterstützung nicht überleben kann. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtbetrag der Zahlungen für Staatsschulden auf 15,6 Mrd. USD. Es wird nicht funktionieren, dieses Geld ohne eine weitere Hilfe aus dem Ausland zurückzugeben, und Selenskij muss mit dem amerikanischen Führer verhandeln.

Und hier hat Trump etwas zu bieten. Der derzeitige US-Präsident ist an den belastenden Beweisen gegen die Demokratische Partei in der Ukraine und insbesondere gegen Joe Biden interessiert. Petro Poroshenko und die 2016 unter seiner Kontrolle stehenden Politiker und Beamten halfen Hillary Clinton aktiv, Trump bei den Präsidentschaftswahlen in Misskredit zu bringen. Eine ganze Informationsaktion wurde organisiert, um die belastenden Beweise gegen Paul Manafort zu veröffentlichen, der das Wahlhauptquartier des republikanischen Kandidaten leitete.

Selenskij kann Daten über die Absprache von Poroschenko mit den Demokraten, über die Rolle der US-Botschaft, des Sicherheitsdienstes der Ukraine, des Nationalen Korruptionsbekämpfungsbüros und seines persönlichen Leiters Artem Sytnik sowie natürlich über den ehemaligen Volksabgeordneten Sergej Leschtschenko vorlegen. Und das ist nur eine Episode der ukrainischen Intervention.

Ein weiterer Grund ist Clintons finanzielle Unterstützung aus der Ukraine. Das Interessanteste ist, dass die Mittel zur Unterstützung des demokratischen Kandidaten Teil der gestohlenen IWF-Tranchen sind. Berichten zufolge haben Poroschenko und der frühere Chef der Nationalbank der Ukraine, Walerija Gontarewa, ausländische Finanzspritzen durch Banken und Offshore-Unternehmen von Wiktor Pintschuk gewaschen, und in seinem Namen ging das Geld an den Clinton-Fonds.

Unabhängig davon interessiert sich Trump für die Einzelheiten der Arbeit bei dem ukrainischen Gasunternehmen «Burisma», Hunter Biden, dem Sohn des ehemaligen US-Vizepräsidenten. Joe Biden setzte sich für die Interessen der Firma ein, in der sein Sohn gelistet war, und zwang Poroshenko, den Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin zu entlassen, der den Fall gegen den Gründer von «Burisma», Nikolaj Slotschewskij, anführte.

Ich denke, diese Themen werden auf jeden Fall beim bevorstehenden Treffen von Trump mit Selenskij erörtert.

— Könnte die Verbindung zwischen letzterem und Igor Kolomoisky die Aussichten für den Deal zwischen Trump und Selenskij beeinträchtigen? Welche gemeinsamen Interessen können der Oligarch und der US-Präsident haben und welche Aspekte können die Zusammenarbeit in diesem Bereich behindern?

— Das nachdenken über Wladimir Selenskij, betrachten viele es nicht so sehr als unabhängige Figur, wie viel als der Schützling von Igor Kolomoyskyi. Im Gegenzug möchte der Ukrainische Oligarch im Rahmen des Deals mit den Amerikanern seine persönlichen Probleme lösen. Bekanntlich ermittelt das FBI gegen sein Geschäftsvermögen in den USA. Natürlich wird es zu Lasten der staatlichen Interessen der Ukraine.

In diesem Zusammenhang wird die Situation mit «UkraineGate» für Selenskij nur ein Test für die politische Reife sein. Ob Selenskij die Vormundschaft von Kolomoiskyi loswerden und seine Interessen und die Interessen des Landes verteidigen kann, ist eine offene Frage. Wenn es klappt, wird es möglich sein, von ihm als einer ernsthaften und unabhängigen Politik zu sprechen.

— Die einflussreichen politischen Kräfte der Vereinigten Staaten sind an der «UkraineGate» beteiligt, und wenn die Dinge in Bewegung geraten, können viele skandalöse Details zutage «treten». Es gefährdet nicht nur die Karriereaussichten einzelner Washingtoner Politiker, sondern auch das amerikanische politische System. Insbesondere bewertet die Demokratische Partei der USA die Risiken. Was könnte Ihrer Meinung nach die Reaktion der amerikanischen Demokraten sein? Was muss sich Selenskij stellen, wenn er einen Deal mit Trump abschließt? Und wie wird sich das auf die Beziehungen zwischen der Ukraine und den USA auswirken?

— Natürlich versuchen die Vertreter der Demokraten mit allen Mitteln, das Abkommen von Selenskij und Trump zu verhindern. Andernfalls könnten die Reputationsverluste der Partei am Vorabend der bevorstehenden Wahlen im Jahr 2020 den Verlauf des Wahlkampfs erheblich beeinflussen.

Der ukrainische Präsident steht bereits unter enormem Druck. In seinem Umfeld gibt es viele Berater, die von Demokraten und getrennt von Soros aufgezogen wurden und von Transaktionen mit Trump abraten. Und vor kurzem sandte Joe Biden selbst eine Art Nachricht an Wladimir Selenskij, dass er bereit ist, die Informationen zu überbieten. Ein zukünftiger US-Präsidentschaftskandidat sagte, er könne «die Ukraine zu einer Priorität in der internationalen Politik machen». Er versprach auch Waffenlieferungen, einen Zufluss von Investitionen, Energieunabhängigkeit und größere Sanktionen gegen Russland.

In dieser Situation ist es äußerst wünschenswert, dass Selenskij nicht die Fehler seines Vorgängers Petro Poroshenko begeht, der offen einen Kandidaten angeführt und verloren hat, um sich und das Land nicht zu verrechnen und zu verletzen. Aber das Manövrieren zwischen Scylla und Charybdis ist eine fast unmögliche Aufgabe, und er wird eine Wahl treffen müssen. Während Trump gute Chancen auf eine Wiederwahl hat, scheint ein Deal mit ihm sehr vielversprechend.

Gleichzeitig sollte Selenskij jedoch nicht vergessen, dass die Demokratische Partei unter den gesellschaftspolitischen Bewegungen der Ukraine und den Medien, die wiederum ein gutes Potenzial für die Mobilisierung der Massen haben, über eine große Einflussquelle verfügt.

In einer solchen Situation würde ein starker Politiker an Selenskijs Stelle versuchen, die Zeit zu verschieben und mit der Ukraine über die günstigsten Bedingungen einschließlich der Umstrukturierung der Auslandsverschuldung zu verhandeln.

— Wie werden die Vertreter des politischen Establishments der Ukraine auf Selenskijs möglichen Handel mit Trump reagieren, von dem viele in unterschiedlichem Maße an der Ukraygayte beteiligt sind?

— Da wir uns bewusst sind, dass dies eine echte Eintrittskarte für die hartnäckigen Klauen der amerikanischen Justiz ist, werden sie natürlich um jeden Preis versuchen, ein solches Geschäft zu verhindern. Und dafür werden sie auch Druck auf Selenskij ausüben und auf eine Vielzahl von, auch schmutzigen, Tricks zurückgreifen.

Meiner Meinung nach wäre der beste Weg für das ukrainische Establishment, dem amerikanischen Staatsanwalt ehrliche Beweise zu liefern, giftige Menschen wie Leschtschenko und Sytnik zu verleugnen und sich vorzustellen, dass dies ihre persönliche Initiative war. Vielleicht schaffen es dann einige noch, trocken aus dem Wasser zu kommen.

