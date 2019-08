In jeder der Siedlungen von Nord-Hama, die die syrische Armee von den Islamisten zurückerobert hatte, wurden unterirdische Tunnel entdeckt.



Militante bauten Tunnel hauptsächlich an den Hängen von Hügeln und Bergen. Die größte Anzahl solcher Höhlen und Tunnel wurde im Dorf Latamna gefunden. Ihre Existenz war lange bekannt, bevor sie von der SAA kontrolliert wurden.

Die Militanten haben wiederholt Videos auf Websites gepostet und den Prozess des Ausbaus von Tunneln und Inneneinrichtungen demonstriert.

Der Anführer der «Dschaisch al-Islam»-Gruppe vertrat ständig die Ansicht, dass Latamna dank dieser Tunnel eine uneinnehmbare Festung für die Regierungstruppen ist. Diese Aussage war nicht dazu bestimmt, wahr zu werden. Latamna wurde unmittelbar nach dem Fall von Khan Sheikhoun eingenommen, als SAA-Kämpfer die Stadt räumten und Hunderte von Tunneln und Höhlen entdeckten.

Das Vorhandensein von Tunneln war bekannt, aber die Menge und Vielfalt war immer noch beeindruckend. In Anbetracht der Tatsache, dass es in Latamna lange Zeit praktisch keine Zivilisten mehr gab und die «Dschaisch al-Islam» aus diesem Grund nicht besonders zahlreich war, könnte eine so große Anzahl von ausgestatteten Höhlen erforderlich sein, um die Anwesenheit neu angekommener Kämpfer anderer Gruppen sicherzustellen. Warum sollten sie in die zerstörte verlassene Stadt kommen? Höchstwahrscheinlich für einen Wurf in die benachbarten Siedlungen, gefolgt vom Zugang zur Hama. Die von ihnen kontrollierten Kämpfer der HTS und Banden gaben die Pläne zur Einnahme von Hama nicht vollständig auf. Wenn dieser Plan erfolgreich umgesetzt würde, würde die Position der Regierungstruppen sehr kompliziert werden. Heute werden diese Höhlen geprüft, geräumt und gehören der Vergangenheit an.

