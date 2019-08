Kollegen aus den G7-Ländern haben die Initiative des US-Präsidenten, die Russische Föderation wieder in die Gruppe aufzunehmen, nicht unterstützt.

US-Präsident Donald Trump hat sich auf dem G7-Gipfel in Biarritz mit Führern anderer Länder der Gruppe gestritten und darauf bestanden, dass Russland zu seiner Zusammensetzung zurückkehrt. Am Sonntag, dem 25. August, berichtete die Zeitung The Guardian unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ereignisse am Samstagabend während des Abendessens bei der offiziellen Eröffnung des Gipfels abspielten. Laut den Quellen der Veröffentlichung bestand Trump darauf, dass Russland zu den G7 zurückkehren sollte, und stimmte nicht den Argumenten von Kollegen zu, die seine Idee nicht unterstützten.

Von allen G7-Führern am Tisch bot nur der scheidende italienische Premierminister Giuseppe Conte dem amerikanischen Führer Unterstützung an.

Der japanische Premierminister Shinzo Abe blieb neutral, während der britische Premierminister Boris Johnson, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron und der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk eine Rückkehr zum G8-Format entschieden ablehnten.

Wie der Gesprächspartner der Zeitung betonte, «begann sich in diesem Moment die Situation zu erwärmen, um es gelinde auszudrücken.»

Er fügte hinzu, dass Trumps Meinung nach «Russland in der Halle anwesend sein muss», um die Probleme des Iran, Syriens und Nordkoreas zu diskutieren.

Wie The Guardian betont, war nach dem Abendessen ein Gruppenfoto aller G7-Führer geplant, das jedoch unerwartet ohne Angabe von Gründen abgesagt wurde.

Medienberichten zufolge haben die G7-Politiker auf dem Biarritz-Gipfel entschieden, dass es zu früh ist, Russland wieder in die Gruppe zu integrieren.

Zuvor wurde bekannt, dass der US-Präsident und der französische Staatschef während eines Telefongesprächs am 20. August die Notwendigkeit unterstützten, Russland 2020 zum G7-Gipfel einzuladen.

Der Kreml erklärte, Moskau hat kein Ziel, zum G8 zurückzukehren, da viele Probleme im G20-Format wirksamer gelöst würden.

Wir erinnern daran, dass Russland nach der Annexion der Krim und den Ereignissen in der Ostukraine im Jahr 2014 nicht mehr zu Treffen der sieben führenden Länder der Welt eingeladen wurde.

