Tausende Demonstranten gingen im Hochland von Westpapua auf die Straße.



Die geplanten Aktionen folgten einer Woche lang ausgedehnter und in einigen Fällen gewaltsamer Demonstrationen in ganz Westpapua, durch einen Vorfall in der javanischen Stadt Surabaya ausgelöst, bei dem Militärs und nationalistische Polizisten Papua mit rassistischen Beleidigungen verspotteten — sie wurden Affen, Schweine und Hunde genannt.

Protest gegen Rassismus fand in der Region Dogai statt. Reporter berichteten, dass die Schulen in Dogai geschlossen waren, bis eine Kundgebung stattfand, an der Schüler teilnahmen.

In Wamena sagte der Protestorganisator Dominikis Surabat, dass die geplante Kundgebung friedlich gehalten wurde, und Tausende von Menschen daran teilgenommen hätten. Die Demonstranten forderten die papuanischen Studenten auf, «in ihre Heimat zurückzukehren», damit sie frei von rassistischen Beleidigungen aus Indonesien sind.

In Jayapura gaben die Papua an, lange Zeit diskriminiert und als Bürger zweiter Klasse behandelt worden zu sein.

Prominente Unabhängigkeitsexperten in Papua sagten, dass der Vorfall in Surabaya historische Wunden geöffnet hat, die gewachsen sind, seit die Provinz 1969 unter die Kontrolle Indonesiens geraten war.

