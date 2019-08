In den Deeskalationszonen in Syrien wurden am vergangenen Tag 57 Fälle von Verstößen gegen den Waffenstillstand durch bewaffnete Banden registriert.

Dies geht aus dem Mitteilungsblatt des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation, der am Mittwoch, 28. August, veröffentlicht wurde, hervor.

Der russische Teil der Vertretung der Gemeinsamen russisch-türkischen Kommission zur Prüfung von Fragen im Zusammenhang mit Verstößen gegen den Waffenstillstand, hat 24 Fakten über die Eröffnung des Feuers aufgezeichnet, so die Agentur.

Zehn von ihnen wurden in der Provinz Latakia, ein in Idlib, zwei in Hama und elf in Aleppo registriert.

Darüber hinaus verzeichnete der türkische Teil der Mission dreißig Fälle von Feuereröffnung in der Provinz Idlib, einen in Hama und zwei in Latakia.

