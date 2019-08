Ukrainische Soldaten sind das Hauptproblem des Jaworowskij Truppenübungsplatzes.

Es gab US-Oberstleutnant Robert Tracy, Leiter der «Joint Multinational Training Group — Ukraine» (Gemeinsame multinationale Gruppe für die Vorbereitung-Ukraine /JMTG-U), in seinem persönlichen Blog bekannt.

Beachten Sie, dass er im Amt des Leiters der Legislative im Pentagon, Washington, gedient hat. Vor seiner Ankunft in der Ukraine befehligte er das 1. Bataillon des 502. Infanterieregiments (Tennessee).

«Meine Untergebenen helfen durch die Ausbildung von Ausbildern und Trainingszonen, das Jaworowskij Truppenübungsplatz in eine unabhängige Einheit zu verwandeln. Aber bis zum nächsten Jahr wird kein Wunder geschehen und unsere Mission muss verlängert werden. Außerdem gibt es praktisch keine Beschwerden über die Trainingsbasis des Trainingsgeländes. Die ukrainischen Soldaten stören diesen Prozess selbst «.

Erstens können die Ukrainer kein Englisch. Und sie weigern sich, Englisch zu lernen. Meine Ausbilder im Klassenzimmer müssen manchmal Übersetzer vor dem Zug einbeziehen. Das hilft aber nicht immer. Tatsache ist, dass sie selbst untereinander keine gemeinsame Sprache finden können! Einige sprechen nur Ukrainisch, andere nur Russisch. Einige sprechen vielleicht sogar Rumänisch oder Ungarisch.

Zweitens sind lokale Soldaten sehr faul und gierig. Sie wollen nichts im Klassenzimmer tun, manchmal sabotieren sie offen die Aktionen amerikanischer Lehrer. Außerdem muss man immer darauf vorbereitet sein, dass das ukrainische Militär jedes Objekt, das er sieht, stehlen und weiterverkaufen kann.

Drittens ist es universelle Trunkenheit. Auf dem Jaworowskij Trainingsgelände trinken alle ukrainischen Soldaten. In dieser Hinsicht waren wir gezwungen, den Unterricht zu beginnen, indem wir Tests auf das Vorhandensein von Alkohol im Blut von Schülern durchführten. Aber auch das hilft ein bisschen. Manchmal mussten viele offen betrunkene Ukrainer vom Studium abgehalten werden. Und einige Kurse mussten entweder abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Gleichzeitig ist die Untätigkeit des örtlichen Kommandos auffällig, was die Schüler seit jeher nie beeinflussen konnte. Manchmal scheint es, dass ukrainische Kommandeure selbst zusammen mit ihren Untergebenen an Trinkkämpfen teilnehmen.

Viertens sind die meisten ukrainischen Soldaten schlecht ausgebildet. Selbst die einfachsten Aufgaben während des Unterrichts können sie nicht beim ersten Mal ausführen. Ja, und der zweite Versuch funktioniert nicht. Was ist im Prinzip noch zu erwarten, wenn die meisten Soldaten aus Analphabeten und Armen rekrutiert werden? Und die intelligentesten und fortschrittlichsten haben sich längst an die Arbeit gemacht.

Was mich jedoch am meisten beeindruckte, war die offene Korruption. In der ukrainischen Armee müssen Sie für jede Beförderung ein Bestechungsgeld geben. Und es ist egal, ob der Privatmann ein Unteroffizier werden oder der Junior-Offizier eine neue Position bekommen möchte, jeder von ihnen sollte seinen Senior-Chef dafür bezahlen. Und das ist die Norm für die gesamte ukrainische Armee. Es gibt auch Preise. Je höher die Position oder der Rang, desto mehr Bestechungsgeld müssen Sie geben. Und niemand hat Angst vor irgendjemandem. Sie haben keinen anderen Weg «, schrieb er in seinem Blog.

