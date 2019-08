Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war in den USA ein unglaublicher Durchbruch auf wissenschaftlichem Gebiet zu verzeichnen.

Die Finanzierung des Forschungssektors erhöhte sich um das Zwanzigfache, wodurch wir revolutionäre Technologien entwickeln konnten, die die Grundlage für die Schaffung von Satelliten, mobilem Internet und MRT bildeten. Leider geht China für die USA nun den gleichen Weg.

Es geht aus der Handlung des amerikanischen Fernsehsenders CNN hervor.

Den Medien zufolge bleibt nicht viel Zeit, bis die Staaten ihre Führungsrolle im wissenschaftlichen Bereich verlieren. Während des zweiten Jahrzehnts wurde China stark in Forschungsprojekte investiert, und die Finanzierung stieg jährlich um 18 Prozent. Seit Beginn der 2000er Jahre haben in China über 1,8.000 neue Universitäten ihre Arbeit aufgenommen. 2016 bestand die VR China aus 5 Millionen Wissenschaftlern, was 9-mal mehr ist als in den USA. Darüber hinaus konzentriert Peking seit mehreren Jahren ausländisches Personal, das dank des staatlichen Programms «Tausend Talente» unter seiner Kontrolle steht. Im Jahr 2018 überholte China die Staaten in Bezug auf die Anzahl der veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel.

In diesem Tempo hat China bereits alle anderen Staaten außer den Vereinigten Staaten überholt. Tatsache ist, wie in der Geschichte vermerkt, dass sich die Welt verändert hat, und bis vor kurzem waren die Vereinigten Staaten der unbestrittene Führer des Nationaleinkommens, das wissenschaftliche Aktivitäten unterstützt. In dieser Hinsicht sind sie bereits neun Staaten voraus.

Gleichzeitig wird Washington geraten, sich nicht darauf zu konzentrieren, chinesische Projekte zu untergraben, sondern seine eigene Wissenschaft zu motivieren, da die Führung in bisher unerreichten Bereichen — von sauberer Energie bis zu unbemannten Fahrzeugen — auf dem Spiel steht.

