US-Außenminister Michael Pompeo sagte, dass Amerika beabsichtige, seine Armee so bald wie möglich mit minimalen Verlusten aus Afghanistan abzuziehen.

Er hat es auf dem 101. Nationalen Kongress der Organisation der Veteranen der USA «American Legion» in Indianapolis gesagt.

«Die USA kämpfen seit über 18 Jahren in Afghanistan. 18 Jahre militärische, diplomatische und wirtschaftliche Präsenz zur Reform der afghanischen Gesellschaft. Wir haben Al Qaeda* niedergeschlagen, es war unsere Mission, wir kämpfen weiter mit ihnen. Die Vereinigten Staaten haben niemals eine ständige militärische Präsenz in Afghanistan erklärt, und alle Parteien erkennen an, dass es Zeit ist, abzureisen. Daran wird weiter gearbeitet», sagte Pompeo.

Diese Aussage wurde von der offiziellen Vertreterin des russischen Außenministeriums Marija Sacharowa in ihrem persönlichen Profil auf Facebook kommentiert.

«Wie, wieder? Und das so schnell wie zuletzt wird oder wie aus Syrien?»- ironisiert Sacharowa.

