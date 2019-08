Die Aussage von US-Präsident Donald Trump über die Notwendigkeit, die in Syrien festgenommenen Terroristen nach Europa zurückzuführen, löste in der Gesellschaft eine gemischte Reaktion aus.

Es ist nicht klar, wie zehntausend ausländische Terroristen und deren Familienangehörige aus Syrien vertrieben werden. Gleichzeitig schweigen Vertreter der amerikanischen Behörden weiterhin zu diesem Thema und lehnen es ab, sich zu Trumps provokativer Initiative zu äußern.

Am 21. August kündigte Trump an, dass die USA keine andere Wahl hätten, als die Terroristen, die sich IS * angeschlossen hatten, in ihre Heimat zurückzugeben, falls Europa dies ablehnte.

Bei Treffen zum Kampf gegen den IS berichteten US-Beamte, dass die Zahl der Terroristen und ihrer Familienangehörigen, die in Syrien festgenommen wurden, 10.000 erreicht. Die Amerikaner halten einige Militante in der Nähe des Al-Omar-Ölfeldes in der syrischen Provinz Deir ez-Zor fest, andere in YPG/PKK-Gefängnissen und in den Provinzen Qamischli, Hasek, Malikiya, Tabka und Raqqa.

Anadolu versuchte, die Details des Vorschlags von Trump zu klären, insbesondere um herauszufinden, auf welchen Wegen der US-Führer Terroristen transportieren will, die eine Bedrohung für Länder wie die Türkei darstellen könnten.

Vertreter des Pentagon und des Weißen Hauses konnten die gestellten Fragen jedoch nicht eindeutig beantworten.

Pentagon-Sprecher Major Sean Robertson sagte, er werde Trumps Aussage nicht kommentieren. Auch die Quellen im Weißen Haus zogen es vor, zu schweigen “, berichtet Anadolu.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

