Idlib-Terroristen griffen Regierungspositionen im Nordosten der Provinz Hama an.



Dschihadisten der Haiʾat Tahrir asch-Scham-Gruppe (HTS) und mehrerer anderer Gruppen griffen die syrische Armee in der Gegend von Abu Dali im Nordosten der Provinz Hama an.

Mit dem Effekt der Überraschung gelang es den Militanten, die syrisch-arabische Armee aus drei Siedlungen zu vertreiben und die Waffen der syrischen Soldaten zu beschlagnahmen.

Leichte Waffen und eine aus Russland gelieferte BRM-1K mit Munition fielen in die Hände der Militanten. Propagandisten sagen auch, dass der HTS-Selbstmordattentäter sich in der Nähe eines russischen Beobachtungspostens in die Luft gesprengt hat. Dies ist jedoch unmöglich, da die Entfernung vom Angriffsort zum russischen Militär etwa 10 km beträgt.

Nach dem Angriff auf die Militanten arbeitete die Luftfahrt, die die Angreifer zwang, sich zurückzuziehen und zu ihren ursprünglichen Positionen zurückzukehren.

