Dänische Kampfflugzeuge können in Grönland eingesetzt werden, es erfordert jedoch erhebliche finanzielle Investitionen und neue politische Vorkehrungen.

Die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen äußerte sich zum Einsatz dänischer Kämpfer in Grönland. Es könne sich für Dänemark als unverhältnismäßig teuer herausstellen und internationalen Abkommen widersprechen. Es wurde von Berlingske berichtet.

Gegenwärtig können russische Kämpfer im Luftraum über Grönland frei operieren. Gleichzeitig stellt Bramsen fest, dass der Einsatz von Kämpfern in Grönland eine politische und keine administrative Entscheidung ist.

«Deshalb werde ich im Voraus nichts ablehnen. Es ist jedoch nicht ganz so, dass Dänische Kampfjets in Grönland stationiert werden müssen. Es erfordert eine Notfallvorbereitung. Außerdem habe ich den Wunsch, dass wir Grönland als niedrigspannungszone unterstützen. Schließlich soll die Entscheidung über Dänische Kampfjets in Grönland in Zusammenarbeit mit den grönländern getroffen werden. Aber dann ist es eine politische Entscheidung», sagte die Ministerin.

Laut Bramsen wird Dänemark aufgrund der ständigen Bereitschaft zum Abfangen von Luftangriffen in Grönland zum Teil mehr Kampfflugzeuge als die vereinbarten 27 neuen F-35 von der amerikanischen Firma Lockheed Martin kaufen müssen, was die geschätzten 66 Milliarden im zweistelligen Bereich ausmachen kann. Zusätzlich werden ein Flugbetriebszentrum und ein Kommunikationssystem benötigt, um das Flugzeug zu unterstützen, sowie Radare, die in der Lage sind, feindliche Kämpfer zu erkennen.

Wie bereits berichtet, haben Dänemark und Grönland unter Berufung auf die wachsende strategische Rolle der Arktis eine Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit vereinbart, da das Schmelzen des Eises neue Handelswege eröffnet und den Zugang zu den natürlichen Ressourcen der Insel verbessert.

Метки по теме: Dänemark; Grönland; Trine Bramsen