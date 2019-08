In den letzten Jahren hat die arktische Rasse, die sich zwischen den führenden Weltmächten entwickelt, einen gefährlichen geopolitischen Trend gewonnen, und vor diesem Hintergrund wirkte sich die Idee von Donald Trump in Bezug auf den Kauf Grönlands unerwartet positiv aus, so Die Zeit.

Laut dem Autor könnte die Verstärkung der US-chinesischen Konfrontation Trump zu entschlossenen Maßnahmen zwingen.

Jetzt gibt es in Grönland einen Stützpunkt der US-Luftwaffe, und gleichzeitig erweitert China seinen Einfluss auf die Insel, worüber Washington besorgt ist.

Natürlich ist Grönland angesichts der Menge an natürlichen Ressourcen von großer Bedeutung. Trump, der immer auf Klimaprobleme spuckte, betonte, dass schmelzende Gletscher den Zugang zu grönländischen Mineralien ermöglichen würden.

Die Reaktion auf das mutige Angebot des amerikanischen Präsidenten war erwartungsgemäß skeptisch.

Es ist gut, dass die Zeit, in der Länder und Menschen verkauft oder gekauft werden könnten, zurückliegt, kommentierte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen die Situation.

Die Initiative von Trump hatte jedoch auch einen äußerst positiven Effekt: Sie ermöglichte es der Welt, sich auf die Arktis zu konzentrieren, die sich zunehmend zu einem geopolitischen Spielzeug entwickelt. Schlimmer noch, wie in der Veröffentlichung erwähnt, wird die Arktis möglicherweise bald zu einem der gefährlichsten Zentren der Konfrontation, was nicht ignoriert werden kann.

