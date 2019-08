Kehren wir zum syrischen Thema zurück. Gestern gaben pro-westliche Trolle, syrische Oppositionsblogger, den westlichen Medien die „Sensation“, die sie brauchten.

Sie sagten, dass die Russen den türkischen Beobachtungsposten Nr. 10 (Bezirk Sher-Mahar-Zaviya) im Süden der Deeskalationszone Idlib getroffen hätten. Die offizielle türkische Nachrichtenagentur Anadol musste diese Fälschung widerlegen.

Aber wenn Sie darüber nachdenken, haben die türkischen Posten 10 und 9 (in der Nähe des Dorfes Morek) im Norden der Provinz Hama nichts mehr zu tun.

Zu einer Zeit konnten die Türken das Regime der demilitarisierten Zone nicht gewährleisten und die Angriffe von Al-Qaida-Kha’yat Tahrir Al-Sham-Terroristen am nördlichen Stadtrand von Hama auf die christlichen Städte Skalbia und Mkharda nicht verhindern.

Die syrischen Streitkräfte, die von Mai bis August mehr als hundert Menschen verloren hatten, mussten die Ordnung selbst wiederherstellen, wie es in dem russisch-türkisch-iranischen Memorandum heißt, das am 17. September 2018 in Sotschi unterzeichnet wurde.

Jetzt ist die entmilitarisierte Zone im Süden der Deeskalationszone von Idlib wirklich entmilitarisiert. Und die Türken überwachen die Sicherheit der russischen Militärpolizei und der Flüchtlinge, die kommen, um zu sehen, was der Krieg mit ihren verlassenen Häusern getan hat.

Laut dem Sotschi-Memorandum sollten türkische Truppen die Situation der Opposition und nicht der Regierung beobachten. Die Russen beobachten die Seite der letzteren. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Türken in das Gebiet nördlich von Khan Sheikhun ziehen, wo sie bereits neue Posten eingerichtet haben.

