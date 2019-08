Nach einer Flaute haben sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der VR China von Juli bis August erneut verschärft.

Am 23. August kündigte die Zoll- und Zollkommission des Staatsrates der VR China eine Erhöhung der Zölle um 5 bis 10% je nach Erzeugnis auf Einfuhren aus den USA in Höhe von insgesamt 75 Mrd. USD an. Das ist Chinas verschobene Reaktion auf die im Juni erfolgte Erhöhung der Einfuhrzollverwaltung durch die Trump-Regierung.

Trump sagte, er plant, den 10-Prozent-Zollsatz um 300 Milliarden US-Dollar für chinesische Importe auf 15% und den 25-Prozent-Zollsatz um 250 Milliarden US-Dollar für chinesische Importe auf 30% zu erhöhen.

Die Spannungen zwischen den USA und China über Taiwan nehmen zu. Im vergangenen Monat genehmigte die Trump-Administration den Verkauf von Abrams-Panzern und anderer Ausrüstung im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar an Taiwan. Dann warnte das chinesische Außenministerium, dass die Vereinigten Staaten «mit dem Feuer spielen». Mitte August teilte die Trump-Administration dem Kongress jedoch mit, dass der Präsident den Verkauf von 66 F-16-Kämpfern im Wert von 8 Milliarden US-Dollar an Taiwan genehmigt habe, wobei sowohl Republikaner als auch Demokraten die Entscheidung unterstützten. Beachten Sie, dass der Verkauf neuer Kampfflugzeuge nach Taiwan lange Zeit nicht mehr praktiziert wurde — seit der Regierung von George W. Bush haben sich die Amerikaner darauf beschränkt, die in Taiwan verfügbaren Flugzeuge zu modernisieren.

Washingtons Bewaffnung der Inselverwaltung vor dem Hintergrund der intensivierten diplomatischen Kontakte Washingtons mit Taipeh sollte als Torpedierung des für die bilateralen Beziehungen grundlegenden Prinzips eines «einen Chinas» durch die Amerikaner angesehen werden.

Washingtons Angriffe auf Peking verschärften sich über Hongkong. Trump war zuvor in dieser Angelegenheit neutral, aber jetzt hat er die Seite der Straßenunruhen in Hongkong übernommen. Und am 19. August verband US-Vizepräsident Pence die Aussicht auf eine Normalisierung der Handelsbeziehungen mit Chinas „korrektem“ Verhalten gegenüber den Organisatoren der Unruhen.

Auf den ersten Blick war die Situation um das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei etwas entladen. In Washington wurde das Verbot der Zusammenarbeit mit Huawei für US-Unternehmen um drei Monate verschoben. Gleichzeitig hat das Büro für Industrie und Sicherheit (BIS) des US-Handelsministeriums weitere 46 Niederlassungen von Huawei in die Liste der Organisationen aufgenommen, deren Transaktionen strengere BIS-Prüfungen erfordern.

Je näher die US-Präsidentschaftswahlen rückt, desto entschiedener handelt die Trump-Regierung, und es ist noch nicht klar, wohin dies alles führen wird. Staatssekretär Mike Pompeo sagte beispielsweise bei einem privaten Abendessen in New York vor einer Gruppe einflussreicher Unternehmer, dass es zwar Hindernisse für eine rasche Einigung mit China gibt, die beiden Länder jedoch vor den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr eine Einigung erzielen würden.

Wenn dem so ist, dann ist Washingtons Inflation der Spannungen in den Beziehungen zur VR China eine Fortsetzung der Taktik der «Verhandlungen aus einer Position der Stärke», das heißt psychischer Druck, Bluffen, Einschüchterung, die der Trumpfunternehmer in seiner unternehmerischen Laufbahn weit verbreitet hat. Diese Taktik sollte darauf hindeuten, dass Washington „rote Linien“ sieht, die in Bezug auf die VR China nicht überschritten werden können, und dass Pekings „Nervenspiel“ in der Nähe dieser Linien durchgeführt wird. Es scheint jedoch, dass die Trump-Regierung, die von der „Eindämmung“ Chinas mitgerissen wurde, die „roten Linien“ zu verlieren begann, angesichts dessen, was die US-Position zu Taiwan und Washingtons direktem Eingreifen in die Angelegenheiten Chinas im Zusammenhang mit der Situation in Hongkong anzeigt.

Es ist möglich, dass Trump sich darauf vorbereitet, bestimmte „Linien“ in der Innenpolitik zu überschreiten. Der US-Präsident kündigte eine erneute Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe an und erklärte, dass er aufgrund eines Handelskonflikts mit China den Ausnahmezustand des Landes einführen und sich außerordentliche Befugnisse zur Regulierung des Außenhandels einräumen kann. Verwenden Sie beispielsweise ein spezielles Gesetz, das die Transaktionen amerikanischer Firmen in China blockiert.

Trump ist definitiv gefährdet. Insbesondere riskiert er eine dauerhafte Beeinträchtigung der Beziehungen zur Grundgruppe seiner Wähler — den Landwirten. Die US National Farming Union (NFU) hat neulich in einer Erklärung Trump für die Verschlechterung der Situation der Landwirte verantwortlich gemacht, als Folge der Reaktion der VR China: «… Präsident Trump geht es schlechter und nicht besser».

In der Zwischenzeit hat der im üblichen Stil handelnde Präsident es eilig, vor den Wahlen 2020 ein Handelsabkommen mit China zu seinen eigenen Bedingungen durchzusetzen. Da die Zeit knapp ist und China keine Zugeständnisse macht, löst Trump Spannungen und versucht verschiedene Möglichkeiten, Druck auf Peking auszuüben, in der Hoffnung, dass einer von ihnen oder alle zusammen zum Erfolg führen.

Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass Peking seine Position ändern wird. Die Situation in der Volksrepublik China ist stabil, das BIP-Wachstum in den ersten beiden Quartalen liegt innerhalb der geplanten 6-6,5%, die Regierung ergreift neue Maßnahmen, um es aufrechtzuerhalten.

«Ausdauertest» — Diese Einschätzung des chinesisch-amerikanischen Handelskrieges durch die chinesische Global Times spiegelt genau die Logik der gesamten Situation wider. Und hier zeigt die chinesische Seite ihren Vorteil. Pekings Entschlossenheit, Washingtons Angriff abzuwehren, wird von der chinesischen Gesellschaft unterstützt, was in den USA nicht der Fall ist.

Gleichzeitig ist Trump langfristig nicht rentabel für eine weitere Eskalation des Konflikts — es kann die Märkte in Erwartung der Wahlen im November 2020 kollabieren lassen und / oder zu einem massiven Bankrott der Landwirte führen. Das Streben nach zusätzlichen Gebühren aus chinesischen Importen droht den Vereinigten Staaten mit Verlusten, zu denen die amerikanische Gesellschaft nicht bereit ist.

