Hochrangige EU-Beamte und britische Abgeordnete kritisierten den britischen Premierminister Boris Johnson, nachdem er Pläne zur Suspendierung des Parlaments für den Brexit angekündigt hatte.

«EuObserver» schreibt im Material «Brexit just got ‘sinister’, EU politicians say», dass das Parlament am Brexit-Tag am 31.Oktober geschlossen wird und die Parlamentarier den EU-Austritt ohne deal nicht blockieren können. Die Oppositionellen Parlamentarier werden im September nur ein paar Tage Zeit haben, um den Plan anzufechten.

Johnsons Entscheidung kann nicht als «finster» bezeichnet werden, sagte der Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Brexit-Koordinator Guy Verhofstadt. «Als Abgeordneter stehe ich in Solidarität mit denen, die dafür kämpfen, dass ihre Stimmen gehört werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Unterdrückung von Debatten über schwerwiegende Probleme dazu beiträgt, stabile künftige Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu gewährleisten», twitterte der belgische Politiker.

Natalie Loisot, Mitglied des Europäischen Parlaments und Verbündete des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sagte: «Der Brexit bleibt ohne Debatte. Was ist mit der britischen Demokratie falsch, wenn es eine Debatte am Vorabend einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrer Geschichte fürchtet?»

Norbert Röttgen, Vorsitzender des deutschen Parlamentsausschusses für auswärtige Beziehungen, äußerte sich gegenüber EU-Kritikern wie folgt: «Johnson argumentiert, dass die Achtung der Demokratie die Durchführung des Brexit am 31. Oktober unter allen Umständen erfordert. Als Mitparlamentarier und Demokrat frage ich mich, wie der Respekt vor der Demokratie mit der Suspendierung des Parlaments einhergeht?»

Eine niederländische liberale Abgeordnete, Sophie In’t Veld, sagte: «Die Aufhebung des Parlaments ist die Aufhebung der Demokratie und der Stimme des Volkes ist eine undemokratische Machtergreifung».

Die EU-Kommission äußert sich nicht zur Situation.

Einige Brüsseler Beamte betrachteten Johnsons Vorgehen jedoch als einen schwierigen Weg, um die Tory-Abgeordneten und Oppositionsmitglieder, die gegen den Brexit waren, zu umgehen. Am Dienstag fand ein Telefongespräch zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Johnson statt, bei dem sich Juncker fragte, ob Johnson neue Lösungen für alte Probleme mit dem Brexit finden könne. Laut Johnson hatten Großbritannien und die EU «genug Zeit», um einen neuen Deal abzuschließen.

Der britische Sonderbeauftragte für den Brexit, David Frost, besuchte am Mittwoch auch Brüssel. Er hielt ein Treffen mit der Leiterin des Junker-Apparats, Clara Martinez Alberola.

Einige EU-Diplomaten glauben nicht, dass das Vereinigte Königreich eine neue Formel für ein Abkommen finden wird. «Es kann keine sachliche Diskussion geben, da Johnson nicht verhandeln möchte. Wenn das Vereinigte Königreich konkrete Optionen anbieten könnte, würde es dies bereits tun», sagte einer der Diplomaten.

Da das Brexit-Szenario ohne ein Abkommen wahrscheinlicher wird, gewinnt der Austausch von Anschuldigungen zwischen London und Brüssel an Dynamik. «Ein Szenario ohne einen Deal wird die Entscheidung des Vereinigten Königreichs sein, nicht der EU», sagte Juncker.

Johnsons Entscheidung könnte die britische Opposition veranlassen, nächste Woche über ein Misstrauensvotum abzustimmen, was den Weg für vorgezogene Wahlen ebnet. Seine Aktionen sind ein «klassischer britischer Putsch», sagte John McDonnell, ein Abgeordneter der oppositionellen Labour Partei: «Was auch immer jeder über den Brexit meint, wenn wir dem Premierminister erlauben, das volle und freie Funktionieren unserer demokratischen Institutionen zu behindern, werden wir auf einem sehr schlechten Weg sein».

Laut Parlamentspräsident John Birkou wurde beschlossen, die Diskussion einzuschränken, was wiederum «den demokratischen Prozess beleidigt».

Das britische Pfund brach unter den laufenden Ereignissen ein.

Johnsons Mehrheit im Parlament ist mit nur einer Stimme vertreten, und konservative Abgeordnete der konservativen Partei könnten sich gegen seinen ungewöhnlichen Schritt auflehnen.

Der frühere Finanzminister, der konservative Abgeordnete Philip Hammond, versprach zuvor, den Brexit ohne ein Abkommen zu blockieren, und erklärte, wenn das Parlament die Regierung nicht zur Rechenschaft ziehen könne, würde das Land einer verfassungsmäßigen Willkür ausgesetzt sein.

Mehr als 500.000 Menschen haben eine Petition gegen die Suspendierung des Parlaments unterschrieben.

Das von der vorherigen britischen Regierung mit der EU geschlossene Abkommen über die Abspaltung vom europäischen Block wurde vom Parlament und von Johnson persönlich mehrmals abgelehnt. Er sagte, dass die so genannte Backstop-Option, die verhindert, dass die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland ohne Handelsgeschäft zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zustande kommt, von dem Abkommen ausgeschlossen werden sollte. Die EU beanstandete jedoch, dass dies nur möglich ist, wenn Johnson eine echte Alternative zu dem Mechanismus vorschlägt.

