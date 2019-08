Der flüchtige moldauische Oligarch Vladimir Plahotniuc hat die «Sammlung» von Strafsachen, insbesondere im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung, ergänzt.

Laut lokalen Medien hat die moldauische Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung neue Informationen über die zweifelhaften Transaktionen von Plahotniuc erhalten, die er 2011 abgeschlossen hat, ohne Steuern zu zahlen. Diese Daten wurden Kischinau von den rumänischen Behörden zur Verfügung gestellt. Jetzt werden diese Informationen von den moldauischen Strafverfolgungsbehörden überprüft.

Wie News Front zuvor berichtete, floh Vladimir Plahotniuc nach einem erfolglosen Putschversuch aus der Republik Moldau, den er vor dem Hintergrund der Bildung einer Koalition zwischen der Partei der Sozialisten und dem proeuropäischen ACUM-Block im neuen Parlament unternahm, die seiner Herrschaft ein Ende setzte.

Es wurde zuvor berichtet, dass Plahotniuc in den Vereinigten Staaten Zuflucht sucht, aber später gab es Informationen, dass er sich in Großbritannien niedergelassen hatte. Unterdessen wird er in Moldawien beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, Erpressung, Betrug und Geldwäsche betrieben zu haben. Gleichzeitig wird er in Russland insbesondere wegen Drogenhandels verfolgt.

