Die USA glauben, dass die Aktionen des russischen und syrischen Militärs in Idlib keine Anti-Terror-Operation sind, sondern lediglich ein Kampf gegen diejenigen, die den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad nicht empfangen.

Es erklärte der amtierende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Jonathan Cohen.

«Wir wenden uns gegen die Offensive des Assad-Regimes und seiner Verbündeten unter dem falschen Vorwand einer Anti-Terror-Operation. Wir wissen, wie Anti-Terror-Operationen aussehen. Und obwohl wir uns einig sind, dass es in Idlib ein terroristisches Problem gibt, ist das, was wir beobachten, kein Kampf dagegen. Terroristen, sondern eine Ausrede, um die brutale Militärkampagne gegen diejenigen fortzusetzen, die sich weigern, das Assad-Regime so wie es ist zu akzeptieren «, sagte er auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Nach Verhandlungen über Syrien in Nur Sultan am 2. August trat in Idlib ein Waffenstillstandsregime in Kraft. Das syrische Streitkräftekommando kündigte an, die Kämpfe einzustellen, wenn die Türkei ihren Verpflichtungen aus dem im September 2018 in Sotschi geschlossenen russisch-türkischen Vertrag nachkommt. Der Hauptpunkt war der Abzug schwerer und mittlerer Waffen von Kämpfern, die 20 Kilometer von der entmilitarisierten Zone in Idlib entfernt waren.

Drei Tage später, am 5. August, nahm die Armee die Operation wieder auf, weil die Bedingungen der Banden nicht eingehalten worden waren. Diese nutzten die Flaute, um die Stellungen der syrischen Armee in der nördlichen Provinz Hama anzugreifen und eröffneten wiederholt das Feuer auf Siedlungen in der Region.

Die Anwesenheit türkischer Truppen an der Grenze zu Syrien, die dort eine Operation gegen kurdische Truppen durchführen, hat Damaskus wiederholt als illegal bezeichnet und Ankara aufgefordert, Truppen abzuziehen.

Bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die russisch-türkischen Gespräche am Dienstag sagte Erdogan, dass die Situation in Idlib so kompliziert geworden sei, dass das türkische Militär in Gefahr sei. Ankara werde Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit ergreifen. Die Türkei ist zusammen mit der Russischen Föderation und dem Iran der Garant für einen Waffenstillstand in Syrien, wo seit 2011 bewaffnete Konflikte andauern.

