Die Vereinigten Staaten verhängten am Donnerstag Sanktionen gegen die im Libanon ansässige Jammal Trust Bank SAL und ihre Tochtergesellschaften, weil sie die Finanzaktivitäten der Hisbollah unterstützt hatten, teilte das Finanzministerium mit.

Diese Bank gibt Geld an Familien von Selbstmordattentätern, geht es in der Erklärung.

Korrupte Finanzinstitute wie der Jammal Trust sind eine direkte Bedrohung für die Integrität des libanesischen Finanzsystems.

«Der Jammal Trust unterstützt die Hisbollah-Exekutive und den Märtyrer-Stiftung, der Geld an Selbstmord-Terror-Familien sendet», sagte Sigal Mandelker, Staatssekretär für Terrorismus und Financial Intelligence. — Die Vereinigten Staaten werden weiterhin mit der libanesischen Zentralbank zusammenarbeiten, um der Hisbollah den Zugang zum internationalen Finanzsystem zu verweigern. Diese Aktion ist eine Warnung an alle, die Dienste für diese Terroristengruppe erbringen».

Das Außenministerium erkannte die Hisbollah im Oktober 1997 als ausländische Terrororganisation an und erklärte es im Oktober 2001 zum globalen Terroristen (SDGT).

Darüber hinaus verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen vier Personen, die Geld vom iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) über die Hisbollah an die Hamas überwiesen hatten, was nach Ansicht der USA vom Iran unterstützt wird.

Метки по теме: Hisbollah; Libanon; US-Sanktionen