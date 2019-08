Die acht Meter hohe Statue zeigt einen wütenden US-Präsidenten in einem blauen Anzug mit roter Krawatte.

Die Holzfigur von US-Präsident Donald Trump wurde in der Heimat seiner Frau Melania Trump in Slowenien installiert, berichtete The Washington Post.

Im slowenischen Dorf Sewnitsa, 30 km von Ljubljana entfernt, wo die erste Dame der Vereinigten Staaten, Melania Trump, ihre Kindheit verbrachte, installierten sie eine Holzfigur des amerikanischen Führers.

Laut den Autoren der Skulptur verkörpert der «wütende hölzerne Trump» eine «moderne Welt voller Populismus». In Hamburg wurde eine Statue von Trump in Form eines weinenden Brustkindes aufgestellt.

Метки по теме: Trump