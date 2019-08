Dies wurde im Zentrum für die Versöhnung der Kriegsparteien gemeldet.

Um die Situation zu stabilisieren, hat das russische Zentrum für die Aussöhnung der Kriegsparteien beschlossen, die syrischen Regierungstruppen daran zu hindern, am 31. August 2019 ab 06:00 Uhr in der Deeskalationszone Idlib zu schießen, heißt es in der Erklärung.