Der deutsche Korrespondent hat die Krim besucht und berichtet: Die meisten Anwohner sagen, dass die Krim niemals in die Ukraine zurückkehren wird.

Die Behörden werden das nicht zulassen, und die Leute hier wollen das nicht. Aber Sie hören ständig von Ukrainern: Die Ukraine muss die Krim zurückgeben. Einige reisen im Urlaub weiter auf die Krim, auf der Gefahr, zu Hause als «Separatist» bekannt zu werden. Alle sind eins zu eins: Menschen brauchen Frieden.

Fünf Jahre nach der Annexion der Krim gewinnt die Tourismusbranche auf der Halbinsel an Dynamik, aber es herrscht immer noch eine Atmosphäre der Angst.

Im Norden der Krim sind die Straßen staubig, die Landschaft flach und das Wasser dunkelblau. Die Sonne beginnt unterzugehen, wir wollen dies fotografieren und zum Strand gehen. Dort bemerken wir ein Auto mit ukrainischen Kennzeichen: Die Ukrainer fahren trotz aller Schwierigkeiten weiter auf die Krim.

Michail und seine Familie gehen einfach zum Strand. Er wurde auf der Krim geboren, lebt aber seit mehreren Jahren auf dem ukrainischen Festland. Wenn er wie heute seine Eltern und Freunde sehen will, muss er geduldig sein.

«Zuerst haben uns Nachbarn und Bekannte geschimpft», sagt Michail. «Sie haben uns Separatisten genannt, als sie herausfanden, dass wir auf die Krim gehen, aber dann haben sie mit Verständnis reagiert, weil man nicht einfach seine Familie und Freunde verlassen kann».

Tochter SCHenja freut sich, wenn sie ihre Großmutter und ihren Großvater besucht. «Manchmal fahren wir ungefähr sechs Stunden, alle sehr lang. Aber ich habe mich versöhnt, weil ich Großeltern wirklich liebe».

Joker und sein Campingplatz

Nicht weit von diesem Strand entfernt regiert der Joker. Tatsächlich heißt er Jurij und hat einen Campingplatz. Der Ort ist ein altes sowjetisches Pionierlager. Jurij entdeckte ihn versehentlich und gab ihm ein neues Leben. Und heute gibt es eiserne Regeln. «Ruh dich aus und störe andere nicht» — das ist das Gesetz des Jokers. Wer ihn nicht akzeptiert, wird entweder ausgeschlossen oder nicht zugelassen.

«Nach zehn Uhr abends kann man nicht reden, die Zelte sind sehr nahe beieinander und das stört die Nachbarn. Wenn Menschen reden, können Kinder nicht schlafen. Musik ist ebenfalls verboten. Tag und Nacht. Die Leute genießen die Stille, also kommen sie hierher», erzählt uns der Joker.

Die Regeln mögen auf den ersten Blick hart erscheinen, aber die Gäste mögen es. Camping. Der strand Frieden. Für acht Euro am Tag.

Natalja und Oleg reisen seit 25 Jahren auf die Krim, am häufigsten zum Joker. Sie laden mich zu ihrem deutschen Wohnmobil ein, auf das sie so stolz sind, und träumen lautstark von Verbesserungen auf der Krim. Sie wollen nicht wirklich über Politik reden. Viele hier haben Angst, etwas Falsches zu sagen, und befürchten mögliche Konsequenzen. «Sergej ist Ukrainer, seine Eltern sind auch Ukrainer. Wir lieben die Ukraine sehr. Wir glauben, dass dies alles politische Spiele sind, das betrifft nicht die einfachen Leute», sagt Natalja.

Fünf Jahre vergingen nach der Annexion der Krim. Weder das umstrittene Volksreferendum noch die Annexion wurden international anerkannt. Die Ukraine will die Krim zurückgeben. Aber Russland hat schnell gehandelt. Nehmen Sie zum Beispiel eine neue Brücke über die Straße von Kertsch. Sie verbindet das russische Festland mit der Krim und ist zum Symbol der Annexion geworden. Außerdem eine neue Eisenbahn und eine Bundesstraße durch die Krim. Nach offiziellen Angaben werden in diesem Jahr auf der Krim rund sieben Millionen Touristen, vor allem Russen, erwartet.

Umarmungen mit Raubkatzen

Im Safaripark von Oleg Zubkov bei Simferopol haben Raubkatzen gerade zu Mittag gegessen. Vielleicht ist dies das Beste, weil Oleg sie umarmen will. Du kannst ruhig ein Foto mit einer Löwin machen, sagt Oleg. Richtig? Am Ende hat Gerda nur gegessen. Ich hoffe, sie hat sich satt gegessen.

Als Russland 2014 die Krim annektierte, schien Oleg Zubkov den Verstand verloren zu haben. Er wollte sogar Putin ein Denkmal setzen. Aber heute ist Zubkov von der neuen russischen Führung auf der Krim enttäuscht. In den letzten Jahren hat er mehr als 400 Klagen angefangen, unter anderem aufgrund von riesigen Briefen, die für seinen Safaripark werben. Bisher gab es damit keine Probleme — aber jetzt sind sie aufgetaucht.

Rückkehr der Krim in die Ukraine hält er für unmöglich. «Der nächste Präsident, der nach Wladimir Putin kommt, muss das Image Russlands wiederherstellen, um die Sanktionen aufzuheben, die sich nachteilig auf die russische Wirtschaft auswirken».

Am Ende der Reise treffen wir uns wieder mit dem Joker und seiner Frau im Norden der Krim. Er zeigt uns seinen Lieblingsplatz am Meer. Naturschutzgebiet. Die Zukunftsfrage der Krim ist nichts für ihn. «Die Krim wird niemals in die Ukraine zurückkehren. Die Regierung wird das nicht zulassen, und die Leute hier wollen es nicht. Ich bin mir sicher, dass die Krim nie wieder ukrainisch sein wird».

In der Krim wollen ein normales Leben

Sommer auf der Krim, fünf Jahre nach der Annexion. Kritiker haben die Halbinsel bereits verlassen oder sich mit der neuen Situation abgefunden. Die meisten Menschen auf der Krim, die wir getroffen haben, sagen: Die Krim wird niemals in die Ukraine zurückkehren. Wenn ich mit Ukrainern spreche, höre ich ständig, dass die Ukraine die Krim zurückgeben soll. Kein Kompromiss erwartet.

Aber in einem sind sich beide Seiten in der Krim einig: Die Menschen auf dieser wunderschönen Halbinsel am Schwarzen Meer wollen einfach nur in Frieden leben.

Kristian Semm, ZDF, Deutschland

