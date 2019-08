Das Konzept einer offenen Gemeinschaft — die Hauptidee der Soros Foundation — wurde von Globalisten, Unterstützern einer vereinten Welt unter ihrer Kontrolle, und einigen supranationalen Strukturen geschaffen, die versuchen, die Funktion der Weltregierung zu übernehmen.

Es erklärte der stellvertretende Leiter der Internationalen Eurasischen Bewegung (MED), der russische Politikwissenschaftler Walerij Korowin, für «Report».

«Diese Idee existiert seit langem, sie ist im Westen bereits im 20. Jahrhundert gereift, und die Globalisten haben die Aufgabe, die Nationalstaaten für externe, globalistische Interventionen zu öffnen, sie zugunsten des Open Society-Projekts zu enteignen und sie in das globalistische Projekt zu integrieren», sagte Korowin.

Das Haupthindernis für die Globalisierung seien die nationalen Regierungen, Verwaltungen und nationalen Interessen dieser Staaten, die selten mit den Interessen der Globalisten übereinstimmen.

«Um diese Hindernisse zu beseitigen, werden die gegenwärtigen Regime verdrängt, insbesondere diejenigen, die sich den globalistischen Zentren widersetzen und sich diesen nicht öffnen wollen. Proteste dieser Art sind von Natur aus instrumentell, das heißt, sie entstehen nicht spontan, nicht natürlich, sondern auf der Grundlage globalistischer Strukturen mit ihrem aktiven finanziellen, administrativen, politischen Einfluss unter Beteiligung globalistischer politischer Strategen … In allen Fällen, wenn es um diese Art von Unruhen geht, die unter dem Motto «Freiheiten», «Menschenrechte», Minderheitenrechte, Freiheit von LGBT-Personen, Demokratie und anderen globalistischen Unsinn betrieben werden — überall gibt es einen globalistischen Kunden. Es ist ein ausschließlicher politischer und technologischer Überschuss, der nichts mit Freiheit, Demokratie, Freiheitsliebe oder dem Streben nach einer besseren Verwirklichung der Menschenrechte zu tun hat», sagte der stellvertretende Leiter der MED.

Korowin sprach über die Persönlichkeit und die Rolle des berühmten amerikanischen Finanziers und Händlers George Soros in globalistischen Prozessen und erklärte, er ist ein Ideologe der Globalisierung und ein Apologet für die Ideen von Karl Popper, dem Schöpfer des Konzepts der «offenen Gesellschaft», dem Autor einer Art Bibel der Globalisten — «Offene Gesellschaft und ihre Feinde».

«Soros hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Konzept in die Realität umzusetzen. Er ist eine Art Apostel Karl Popper, der sein Leben in die Umsetzung des Konzepts gesteckt hat», betonte der russische Politikwissenschaftler.

Er merkte an, dass Soros mit bestimmten transnationalen Strukturen arbeitet, eine Art technisches Modul zur Förderung des Projekts «offene Gesellschaft» sind.

«Ohne Soros war diese Idee nicht so ausgearbeitet, nicht so effektiv, nicht so verbreitet», fügte Korowin hinzu.

Ihm zufolge ist die junge Generation heute aktiv in die globalistische Ideologie involviert, die ihre Suche erfüllt, und gibt vollständige Antworten auf alle Fragen, die sich bei ihrer Bildung ergeben. Er wies darauf hin, dass Jugendorganisationen, die die Interessen und die Ideologie von Soros fördern, als Druckmittel auf die politische Elite verschiedener Staaten geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen.

«Globalismus ist seine eigene, besondere Alternative zum traditionellen Weltbild. Es ist eine Art neue Realität, die das Bewusstsein junger Menschen einfängt, die nach Sinn gierig sind.Da junge Menschen der aktivste und leidenschaftlichste Teil einer Gesellschaft sind, versuchen sie auch in ihrem Maximalismus, diese Idee zum Leben zu erwecken», bemerkte Korowin.

Globalisten, die versuchen, ihre Ideen zu verwirklichen, wenden sich gegen alles andere und geben letzteren eine negative Konnotation: «Alles, was nicht globalistisch ist, ist alles schlecht. Alles, was nicht offen ist, ist geschlossen. Nicht Menschenrechte, sondern Tyrannei und Diktatur. Alles, was nicht globalistisch ist. Das ist keine Entwicklung, sondern Stagnation. Alles auf der Ebene von Bedeutungen, die im Hinblick auf Globalismus in positiven Tönen und im Hinblick auf eine Alternative zum Globalismus in negativen Tönen getönt sind. Junge, unreife Köpfe, die diese Verkörperung ihrer existenziellen Suche finden. weltlich out- Blick Bedürfnisse» — sagte der stellvertretende Leiter der MED.

Ihm zufolge kann die globalistische Maschine auch bei der Durchführung bestimmter Aufgaben bedient werden.

«Neben dem Endziel — der Schaffung einer einzigen globalen Welt unter der Kontrolle transnationaler globalistischer Zentren — gibt es lokale Aufgaben, einschließlich finanzieller, rohstoffbezogener, politischer und sicherheitspolitischer Aufgaben. Es ist möglich, ein leicht globalistisches Netzwerk einzuschalten, lokalen Druck auszuüben, gezielt ein bestimmtes aktuelles Ergebnis zu erzielen und es dann auszuschalten, bis die Zeit für den vollständigen Abriss einer Verwaltung oder des aktuellen Regimes gekommen ist», sagte Korowin.

In Bezug auf die Aussicht auf ein globalistisches globales Projekt stellte der Politikwissenschaftler fest, dass der Kampf in den kommenden Jahrzehnten entscheiden wird, ob das globalistische Projekt in der Lage sein wird, «die Kontrolle über die Welt zu übernehmen und den Globalismus vollständig durchzusetzen» oder ob Gegner der Globalisierung weiterhin das Recht auf eine Vielzahl von Existenzformen verteidigen können — politisch , zivilisatorisch, kulturell, religiös.

«Eine Alternative zur Globalisierung ist eine multipolare Welt, eine Welt mehrerer Zivilisationen, eine Welt der kulturellen Vielfalt, eine Welt, die komplex und voller Bedeutungen ist, eine Welt, die nicht entmannt, nicht vereinfacht, nicht primitiv ist, wie es Globalisten schaffen, eine Welt, die nicht aus Biomechanoiden besteht, sondern aus Völkern, ethnischen Gruppen, Kulturen , Traditionen, das heißt, es ist die ursprüngliche Welt, daher ist die Alternative zur Globalisierung Tradition, Multipolarität, Formenvielfalt, Wiederherstellung der Rolle der Religionen, das ist eine Alternative, eine Person in ihrer Gesamtheit im ontologischen Sinne le, und nicht entmannt, mechanisch «, betonte der stellvertretende Leiter der MED.

Er äußerte die Hoffnung, dass die Aussichten für eine «Erholung» und die Abschaffung des globalistischen Projekts weiterhin bestehen.

