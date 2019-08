Das Fußballspiel, das in einem Sportstadion in Mobile, Alabama, ausgetragen wurde, wurde zu einer weiteren Tragödie, als nicht identifizierte Personen das Feuer eröffneten.



Laut US-Medien ereignete sich der Vorfall unmittelbar nach dem Match zwischen den Schulteams von «Williamson» und «LeFlor» in der «Ladder Peebles»-Arena. Bei den Schüssen wurden 10 Teenager verletzt. Der älteste von ihnen ist 18 Jahre alt, der jüngste ist erst 15 Jahre alt. Berichten zufolge wurden zwei getötet. Alle Opfer wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht, einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand.

Der Leiter der örtlichen Polizeiabteilung, Lawrence Battiste, kommentierte den Vorfall und stellte fest, dass die meisten Opfer auf der Seite der «LeFlor»-Fans standen. Er sagte auch, dass Polizeibeamte in der Lage waren, zwei Personen festzunehmen. Sie wurden anschließend befragt. Die in Gewahrsam genommenen Personen werden nicht bekannt gegeben, und es wird nicht angegeben, ob sie eines Verbrechens verdächtigt werden.

Es ist erwähnenswert, dass es kein Einzelfall für den Staat ist. Wie News Front bereits Mitte August berichtete, kam es auf dem Territorium der Universität von Alabama zu Schüssen, bei denen drei Personen verletzt und zwei getötet wurden. Darüber hinaus ereigneten sich am 3. und 4. August in den USA in Texas, Ohio und Illinois drei Massaker. In der Stadt El Paso eröffnete ein Mann, der mit einem Gewehr bewaffnet war, das Feuer in einem Walmart-Geschäft nahe der Grenze zu Mexiko, wobei 20 Menschen getötet und 26 verletzt wurden. Später wurden in der Stadt Dayton 10 Menschen getötet und 16 verletzt. Ein dritter Vorfall ereignete sich in Chicago, wo ein Unbekannter das Feuer eröffnete, als er an einem Spielplatz vorbeifuhr.

Метки по теме: Alabama; Mobile