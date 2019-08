Bald ist ein Jahr seit den Wahlen in Bosnien und Herzegowina vergangen, die dortigen Behörden sind jedoch noch nicht gebildet worden, was das Land mit einer ernsten politischen Krise bedroht.

Es ist bemerkenswert, dass der Stolperstein in dieser Situation die Aussicht auf einen Beitritt zur Nordatlantischen Allianz war.

Der Professor für Internationale Beziehungen an der Universität von Ost-Sarajevo, Srdjan Perisic, bemerkte in einem Kommentar zur EADaily-Veröffentlichung, dass die Hauptursache aller Probleme die Tatsache ist, dass das Dayton-Abkommen, das größtenteils von Washington ausgearbeitet wurde, das Fehlen einer Regierung in Bosnien und Herzegowina impliziert. So erhielt das Präsidium des Landes die Befugnisse der Exekutive, und der Ministerrat war nur ein Nebenorgan, obwohl sie in den letzten Jahrzehnten versuchten, diese Situation zu ändern.

Als die politischen Kräfte, die sich um Milorad Dodik konzentrierten, die letzten Wahlen in der Republika Srpska gewannen, entschied die NATO aus irgendeinem Grund, dass die Bildung des Ministerrates mit der Unterzeichnung einer Strategie für den Beitritt zum Militärblock verbunden sein sollte. In diesem Fall wird die Republika Srpska drei Sitze im Ministerrat auf der Ebene von Bosnien und Herzegowina erhalten, betont Perisic und nennt dies offen Erpressung, da der NATO-Beitritt des Landes ein strategisches Thema ist. Darüber hinaus wird die Republika Srpska, die auf die Nordatlantische Allianz zusteuert, nur die Aussicht auf ein allmähliches Verschwinden haben.

Wie der Experte erklärte, sind die bosnischen Politiker am meisten an der Aussicht interessiert, der NATO beizutreten, und zwar mit dem Ziel, die Republika Srpska, gegen die sich Milorad Dodik zuvor ausgesprochen hatte, abzuschaffen.

«Wenn wir der NATO beitreten, wird die militärische Infrastruktur des Bündnisses bald in Bosnien und Herzegowina auftauchen und wir werden zu Feinden Russlands, was die Einwohner der Republika Srpska bemerken werden, da unsere Soldaten sich möglicherweise sogar in der Nähe der russischen Grenze befinden», beklagt Perisic.

Außerdem könnten US-Raketensysteme, die bereits in Rumänien und Polen im Einsatz sind, auf dem Territorium des Landes auftauchen, was Bosnien und Herzegowina zum Ziel eines russischen Streiks machen würde. Und für all das müsste ich immer noch 2 Prozent des BIP in den Haushalt des Militärblocks einzahlen.

«Ich glaube, dass Bosnien und Herzegowina vor der schwersten politischen Krise seit dem Dayton-Abkommen stand. Schuld daran sind die westlichen Länder, die NATO und die Anhänger des Bündnisses im Land, insbesondere die bosnischen Eliten. Die NATO ist besorgt darüber, dass sie Serbien und Bosnien und Herzegowina nicht für sich gewinnen können. Gleichzeitig kümmern sie sich nicht um die Interessen der Bosniaken. Die Hauptaufgabe besteht darin, im Falle eines Aufstiegs nach Russland einen verlässlichen Nachhut zu bilden», erklärte der Experte.

