Anfang Oktober fanden in vier Bezirken Moldawiens am 20. Oktober Parlamentswahlen statt, und der pro-europäische ACUM-Block hat bereits die Namen seiner Kandidaten bekannt gegeben.

So wurde Ion Terguta, der im Einpersonenbezirk Nisporeni kandidieren wird, für das Parlament nominiert. Der Bruder von Vasile Nastase, einem der Anführer von ACUM, wird in den Vororten von Chisinau laufen, ebenso wie Andrei Nastase. Ion Iovcev wird für den Distrikt Nr. 48 kandidieren, der Slobodzia, Tiraspol und Bender vereint. Galina Sazhina wird im Distrikt Nummer 50 (Westeuropa) laufen.

Außerordentliche Parlamentswahlen werden in diesen Wahlkreisen zusammen mit Kommunalwahlen aus mehreren Gründen abgehalten: Im Wahlkreis Nr. 17 floh Vladimir Plahotniuc, der dort gewonnen hatte, und gab sein Mandat auf; im Bezirk Nr. 33 in Chisinau, weil Andrei Nestase sein Stellvertreteramt in das Amt des Innenministers geändert hat; im Bezirk Nr. 50, als Maia Sandu dort siegte und Premierminister wurde; im Bezirk Nummer 48, weil auch der Abgeordnete Viorel Melnic das Mandat verweigerte.

