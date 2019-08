Nach der Veröffentlichung des Werbespots der weltberühmten Marke «Dior» kommt es zu einem ernsthaften Skandal.

Wir sprechen über die Werbung für eine neue Version des Herrenduftes «Sauvage», dessen Gesicht Johnny Depp seit mehreren Jahren ist. Der Grund für die Unzufriedenheit der Nutzer ist, dass das Video den indigenen Völkern Amerikas — den Indianern — gewidmet ist.

Der Regisseur dieses Videos ist ein Franzose, Jean-Baptiste Mondino, der es in Nordamerika in den historischen Ländern der Indianer gedreht hat. Der Inder spielte die Hauptrolle im The Rosubud Reservat und tanzte zu der Musik von Johnny Depp, aber diese Musik war auch nicht einfach, weil es sich um Gitarrenriffs aus der Kultkomposition von Rumble Link Ray handelt und er zu drei Vierteln auch Indianer war.

Neben des eigentlichen Videos, viele Nutzer von sozialen Netzwerken Sauer ist der begleitende Text, der lautete, dass es «eine Echte Reise tief in die Seelen der amerikanischen Ureinwohner» ist.

Sie betrachteten sowohl das Video als auch den Text als rassistisch und beschuldigten die Firma, das Image der amerikanischen Ureinwohner auszunutzen, um mit ihnen Geld zu verdienen. Einige waren empört darüber, dass der Name des neuen Parfums «Sauvage» ins Englische übersetzt wurde, wörtlich wie ein Wilder, in dem die Benutzer auch rassistische Noten sahen.

Die meisten Kommentatoren fordern von Dior, das Video vom Zugang zu entfernen und sich zu entschuldigen, auch bei Vertretern indianischer Stämme, die in den Vereinigten Staaten leben. Wie so oft drängt man darauf, die Produkte des französischen Unternehmens zu boykottieren.

Es gab jedoch diejenigen, die sich für die Werbeproduktion aussprachen und darauf hinwiesen, dass sich die Indianer während der Erstellung des Videos selbst aktiv an dessen Produktion beteiligten.

Nun, natürlich gab es Leute, die unverblümt behaupteten, sie hätten in dem Video keinen Rassismus gesehen, und Johnny Depp war ein Schatz, und deshalb waren alle Anschuldigungen weit hergeholt.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde der «Dior»-Firmenpost mit dieser Anzeige bereits von Twitter entfernt.

Dmitry Borisenko, speziell für News Front

Метки по теме: Dior; Jean-Baptiste Mondino; Johnny Depp; Rassismus