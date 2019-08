Ein ehemaliger Bewohner von Birmingham, der in der ehemaligen syrischen Hauptstadt des Islamischen Staates mehr als 100 Menschen enthauptet hatte, wurde von syrischen Streitkräften festgenommen.

Anuar Hadduchi, mit dem Spitznamen «Raqqa Henker», stammte ursprünglich aus Belgien, zog aber 2009 in die Midlands.

Während des Kampfes für ISIS* in Syrien gelang es dem Terroristen, von der britischen Regierung Tausende Pfund in Form von Wohngeld zu erhalten. Der 35-jährige Hadduchi befindet sich Berichten zufolge derzeit in einem Gefängnis der syrischen demokratischen Streitkräfte, in dem kurdische und arabische Kämpfer zusammengeschlossen sind. Hadduchi hat in der ehemaligen syrischen Hauptstadt ISIS Raqqa mehr als 100 Menschen enthauptet, berichtet Het Laatste Nieuws.

Die Truppen nahmen den Terroristen und seine 32-jährige Frau Julia Meis nach der Schlacht um die Letzte is-Hochburg im Bauhaus fest. Die beiden reisten 2014 nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen, doch die Behörden konnten nicht verstehen, dass er gegangen war, und zahlten weiterhin Wohngeld auf sein Konto, berichtete BBC News.

Das Ehepaar erhielt von den Steuerzahlern fast 10.000 Pfund in bar — vermutlich alle in den Händen der IS. Hadduchi konnte in Raqqa kein Geld abheben, da es an internationalen Banken mangelte. Allerdings wurden im Juli 2015 3.000 GBP von Mitarbeitern von seinem Konto abgebucht und an Mohamed Abrini überwiesen, den Chef der Pariser Anschläge im November 2015 und die Bombenanschläge in Brüssel im Jahr 2016.

Hadduchi erhielt auch Geld von dem Vater seiner Frau, der bis Oktober 2015 jeden Monat in sein Konto investierte, berichtet De Morgen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

