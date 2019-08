Donald Trumps Vorschlag bezüglich des Kaufs von Grönland war bei der dänischen Regierung und dem Außenministerium der Insel skeptisch, aber die Situation änderte sich unerwartet.

Es wurde von Ekstra Bladet berichtet.

Ernsthaft über die Initiative des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die größte Insel des Planeten in einen anderen amerikanischen Staat zu verwandeln, sprachen sie vor dem grönländischen Parlament. Pele Broberg, ein Mitglied der Nalerac-Partei, nannte Donald Trumps Idee gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, welche Art von Finanzen die Insel von Washington erhalten kann.

«Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, jährlich 4 Milliarden dänische Kronen in unsere Wirtschaft zu injizieren. Heute haben unsere Bewohner zum ersten Mal die Wahl — wir haben eine echte Alternative», erinnert sich der Abgeordnete daran, dass die USA bereits ihre Militärbasis auf der Insel Tula stationiert haben. Der Abgeordnete räumte ein, dass Washington natürlich den Forderungen insbesondere nach der Präsenz Chinas in Grönland nachkommen werde.

Wie News Front bereits berichtete, diskutierte Trump am Vorabend eines geplanten Besuchs in Dänemark mit seinen Beratern über die Möglichkeit, Grönland zu kaufen. Diese Informationen erschienen in den amerikanischen Medien und in den dänischen politischen Kreisen kritisierten Washingtons Initiative. Das grönländische Außenministerium betonte gleichzeitig, dass die Insel «nicht zum Verkauf» steht. Danach beschloss Trump, den Besuch in Kopenhagen zu verschieben, obwohl er die Pläne zum Kauf der Insel nicht aufgab. Vor diesem Hintergrund startete die Republikanische Partei eine All-American-Kampagne, in der T-Shirts verteilt wurden, in denen Grönland durch den 51. US-Bundesstaat vertreten ist.

