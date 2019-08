Tausende regierungsfeindliche Demonstranten versammelten sich am Samstag zu einer nicht genehmigten Kundgebung auf Hongkong Island.



Die Menschenmenge in schwarzen T-Shirts, die sich über die Straßen streckte, blockierte die Bewegung von Fahrzeugen in mehreren Blöcken gleichzeitig, auch im Geschäftszentrum der Stadt.

Die Teilnehmer der Prozession verlagern sich allmählich in den Bezirk Sai Ying Pun, in dem sich das Büro der zentralen Behörden der VR China befindet. Die gleichnamige U-Bahn-Station wurde aus Sicherheitsgründen im Voraus geschlossen. Die U-Bahn-Verwaltung blockierte um diese Stunde auch mehrere Ausgänge an der nahe gelegenen Sheung Wan Station.

«Wir wollen Demokratie!», «Wir werden für die Freiheit kämpfen!» — die Transparente in den Händen der Demonstranten. Einige wehten mit amerikanischen und britischen Flaggen.

Die Polizei von Hongkong setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen gewalttätige Demonstranten ein, die sich am Samstag im Gebäude des Legislativrates in der Admiralität versammelt hatten.

Einige Radikale versuchten daraufhin, «Molotowcocktails» in den Parlamentskomplex zu werfen.

Zuvor versuchte eine Gruppe von mehreren hundert christlichen Aktivisten, die ihre eigene «religiöse Prozession» initiierten, sich der Residenz der Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, zu nähern. Es konnte sie jedoch nicht: Alle Ansätze wurden von der Polizei blockiert.

Seit dem 9. Juni haben in Hongkong Massenproteste gegen das von den lokalen Behörden eingeleitete Gesetz stattgefunden, mit dem ein Mechanismus für die Auslieferung von Hongkong an das chinesische Festland eingerichtet werden soll, um mutmaßliche oder gesuchte Gesetzesbrecher strafrechtlich zu verfolgen. Auf Druck der örtlichen Gemeinde entfernte Carrie Lam, die Leiterin der örtlichen Verwaltung, die Gesetzesvorlage von der Tagesordnung, was die Welle der Proteste gegen die Regierung jedoch nicht aufhielt.

