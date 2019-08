Pjöngjang ist weniger wahrscheinlich, dass der Verhandlungsprozess mit Washington bezüglich der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erfolgreich sein wird.

Eine solche Erklärung wurde am Samstag, dem 31. August, vom ersten stellvertretenden Außenminister der DVRK, Tsoi Song Hee, abgegeben, der die jüngste Erklärung des Leiters des US-Außenministeriums, Michael Pompeo, kommentierte, der die Republik der «Hooligan-Aktivität» beschuldigte.

Gleichzeitig stellte das Außenministerium der DVRK fest, dass Nordkorea solche Worte als schwerwiegende Beleidigung ansieht, die die weiteren Aussichten für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten stark verschleiert.

«Unsere Erwartungen an Verhandlungen mit der amerikanischen Seite nehmen immer mehr ab. Wir sind gezwungen, die zuvor unternommenen Schritte zu überprüfen», sagte Tsoi Song Hee. «Michael Pompeo hat in seinen Erklärungen alle Grenzen überschritten und die Eröffnung einer neuen Verhandlungsphase zwischen der DVRK und den Vereinigten Staaten untergraben».

Der Diplomat forderte Washington auf, «nicht zu versuchen, die Geduld» von Pjöngjang zu überprüfen, damit die amerikanische Regierung keine «bittere Reue» erleiden müsse.

Wie die News Front bereits berichtete, trafen sich im vergangenen Sommer Donald Trump und Kim Jong-un auf dem Gipfeltreffen in Singapur, das damals als historisch bezeichnet wurde. Die Parteien schlossen eine Vereinbarung, in deren Rahmen sich Pjöngjang zur Denuklearisierung verpflichtete, sofern Washington den Schutz gewährleisten würde. Der zweite Gipfel fand im Februar in Hanoi statt und wurde viel weniger erfolgreich. Der nordkoreanische Führer bestand darauf, das Sanktionsregime zu lockern, da die DVRK bereits einen Teil ihrer Verpflichtungen erfüllt hatte, aber Trump bestand auf der vollständigen nuklearen Abrüstung der Republik. Die Parteien konnten keine Einigung erzielen.

