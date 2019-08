Am Samstag, den 31. August, veröffentlichte Indien das National Register of Citizens, mit dem legal aufhältige Personen identifiziert und illegale Einwanderer aus einem Staat in Assam herausgesucht werden sollen.

Es fehlen fast zwei Millionen Menschen, die staatenlos werden können. Die Liste umfasste 31,1 Millionen Menschen und hinterließ 1,9 Millionen Menschen.

Millionen von Assam-Bewohnern können jetzt herausfinden, ob sie Inder oder «Ausländer» sind. Kritiker des Registers sahen darin einen Versuch, eine millionenschwere muslimische Gemeinde zu deportieren, von der viele Mitglieder aus dem benachbarten Bangladesch nach Indien zogen.

«Der gesamte NRC-Upgrade-Prozess wurde sorgfältig und objektiv durchgeführt», geht es in der Erklärung.

Midjanur Rahman, ein 47-jähriger Bauer, entdeckte, dass sein 21-jähriger Sohn und zwei seiner Töchter im Alter von 16 und 14 Jahren auf der Liste stehen. Seine Frau und seine drei Töchter — alle jünger als 10 Jahre — wurden jedoch ausgewiesen. «Ich mache mir große Sorgen. Wir werden sehen, was die Regierung jetzt tut. Vielleicht bieten sie Hilfe an», sagte Rahman mit Tränen in den Augen in einem Interview mit der Associated Press.

Die NRC-Liste ist einzigartig in Assam und wurde erstmals 1951 erstellt. Darunter fallen diejenigen, deren Namen auf dem Dokument von 1951 erscheinen, und deren Nachkommen. Die Liste umfasst auch diejenigen, die vor dem 24. März 1971 auf den Wahllisten Indiens standen oder in einem anderen von der Zentralregierung genehmigten Dokument aufgeführt sind.

Der Entwurf der Staatsbürgerschaftsliste, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, schloss mehr als vier Millionen Menschen aus, wonach viele den Staat verließen. Der einflussreiche indische Innenminister Amit Shah nannte Bangladeschische Migranten zuvor «infiltriert» und «Termiten».

Die Regierung von Premierminister Narendra Modi, angeführt von einem Hindu-Nationalisten, der das Assam-Zivilprojekt uneingeschränkt unterstützt, versprach oft, einen ähnlichen Plan im ganzen Land aufzustellen.

