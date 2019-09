Die US-Behörden bestätigten am Samstag einen Streik gegen Positionen von Führern von Gruppen, die dem Al-Qaeda*-Terrornetzwerk in der Nähe von Idlib angeschlossen sind.



Der US-Luftangriff in Idlib führte zu zahlreichen Opfern und Zerstörungen. Es geht aus einer Erklärung des Russischen Zentrums für Versöhnung (Teil des russischen Verteidigungsministeriums) in Syrien hervor.

Laut einem Beamten des Zentralkommandos der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, Oberstleutnant Earl Brown, richtete sich die Operation gegen militante Führer, die «für Angriffe verantwortlich sind, die US-Bürger, ihre Partner und Zivilisten bedrohen». Ihm zufolge wurde ein nördlich von Idlib gelegener Gegenstand geschlagen. «Die Entfernung dieser Einrichtung wird ihre Fähigkeit, weitere Angriffe durchzuführen und die Region zu destabilisieren, weiter verringern», erklärte Brown.

Er bemerkte, dass «der Nordosten Syriens eine Zuflucht bleibt», in der die Militanten die terroristischen Aktivitäten koordinieren. «Mit unseren Verbündeten und Partnern werden wir weiterhin gewalttätige Extremisten angreifen, damit sie Syrien nicht als Zuflucht benutzen können», fügte der Vertreter des Zentralkommandos der Streitkräfte der Vereinigten Staaten hinzu.

Zuvor berichtete der Fernsehsender Al-Mayadeen, dass die Luftfahrt der westlichen Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten am Samstag einen Raketenangriff im Hauptquartier der extremistischen Gruppe Khoras ad-Din in der Nähe von Idlib auslöste. Nach Angaben des Kanals wurden infolge des Angriffs mehr als 40 Militante und Feldkommandeure zerstört.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

