Am Samstag, dem 31. August, ging eine Nachricht über die Explosion von zwei abgebauten Kühen im Dorf Al-Islam im Irak ein.

Ein Anwohner wurde bei einer Explosion verletzt.

Laut JPOST gab eine Quelle in der Sicherheitsabteilung des Staates an, dass «zwei Kuhbomben in einem al-Islam-Dorf im Irak explodierten und einen Zivilisten verletzten».

Der Ort der Explosion wurde abgesperrt, der Verletzte Zivilist wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Solche Angriffe sind für diese Region kein Novum. Palästinensische Terroristen verwenden nicht zum ersten mal eine solche Low-Tech-Taktik, sagen hochrangige US-militärbeamte.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Al-Islam; Irak; ISIS