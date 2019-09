Die Behörden versprechen, keinen Ausnahmezustand einzuführen, schlagen jedoch keine Lösungen für den Konflikt mit Demonstranten vor.

Während der Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong wurden 31 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, berichtet RTHK. Laut dem Radiosender haben die meisten das Krankenhaus bereits verlassen, fünf Patienten sind in ernstem Zustand.

Am Tag zuvor fanden in Hongkong erneut viele tausend nicht genehmigte Proteste statt. Aktien halten nicht seit Juni an. Grund war das Auslieferungsgesetz, das sich nach Angaben der Demonstranten gegen Dissidenten richtet, die vom chinesischen Festland nach Hongkong geflohen sind.

Jetzt suchen die Behörden von Hongkong nach Möglichkeiten, um die Massendemonstrationen und Unruhen in dieser besonderen Verwaltungsregion Chinas zu stoppen.

Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, traf sich hinter verschlossenen Türen mit Vertretern der protestierenden Jugend, aber ohne Erfolg. Sie versprach, keinen Ausnahmezustand zu verhängen, bot aber keinen Ausweg aus der Sackgasse.

