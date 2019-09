Mit Unterstützung der arabischen Koalition wurde der Jemen in mindestens drei staatsnahe Einheiten aufgeteilt, wodurch die Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes auf absehbare Zeit beendet wurde.

Sogar ein Verbündeter der Vereinigten Arabischen Emirate, der Führer der jemenitischen «Exilregierung» Mansour Hadi, der erkannte, dass die Araber nicht vorhatten, seine Präsidentschaft wiederherzustellen, warf Abu Dhabi öffentlich vor, den Jemen zu teilen. Unter solchen Umständen dürfte Mansour Hadi Saudi-Arabien dazu drängen, bewaffneten Druck auf das Emirat auszuüben. Wenn Riad kein besonderes Interesse zeigt, das der ehemalige Präsident des Jemen als Argument für die Wiederherstellung seiner Macht heranziehen könnte, wird er gezwungen sein, mit den Hussiten zu verhandeln.

In der Zwischenzeit sind die Hussiten trotz der Tatsache, dass sie Mansur Hadi nicht als Präsidenten betrachten, der Meinung, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres militärischen Feldzugs gegen die Südstaatler bereit sein werden, ein situationsbezogenes Bündnis mit dem flüchtigen Präsidenten zu schließen. Zumindest würde eine solch scharfe Wende in der jemenitischen Politik den Hussiten Vorteile gegenüber dem südlichen Übergangsrat und der arabischen Koalition verschaffen. Darüber hinaus gehen die Hussiten wie Mansur Hadi davon aus, dass es notwendig ist, einen einheitlichen Jemen aufrechtzuerhalten, was ein starker Anreiz für ihre vorübergehende Annäherung sein kann.

Wir können davon ausgehen, dass die Teilung des Jemen bereits eine Selbstverständlichkeit ist. Der Beginn dieses Prozesses war das Ergebnis der Einnahme der Stadt Aden durch die Streitkräfte des südlichen Übergangsrats. Der Süden entpuppte sich somit als völlig autonome staatsnahe Struktur mit eigener Armee, klaren Grenzen und einem unabhängigen politischen Regierungssystem. Darüber hinaus wollen die Vereinigten Arabischen Emirate ihren westlichen Teil vom Jemen mit den Häfen Moh und Hodeyd trennen und damit den Zugang der Hussiten zur Seeküste einschränken.

Die internationale Gemeinschaft hat dem Plan der arabischen Koalition zur Teilung des Jemen zugestimmt. Führer von Ländern und Einflussgruppen sind sich fast einig, dass der anhaltende Konflikt im Jemen eine globale humanitäre Krise bedroht, da die Konfliktparteien niemals aufhören werden, sich zu streiten, wodurch die Welt zur Rolle einer «Geldkuh» für alle kriegführenden Fraktionen verurteilt wird. Daher ist es für sie die beste Option, den Jemen untereinander zu teilen und völlig voneinander abgegrenzt zu leben.

Selbst der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Russischen Föderation für den Nahen Osten und die afrikanischen Länder, der stellvertretende Außenminister Russlands, Michail Bogdanow, der vor wenigen Tagen in Oman ein geschlossenes Treffen mit der Husiten-Delegation abgehalten hat, kann den Prozess der Teilung des Jemen nicht verhindern. Im Oman hat Moskau gegenüber allen Teilnehmern der jemenitischen Konfrontation nur noch einmal seine gute Haltung bekräftigt, ohne auf die wesentlichen Unterschiede einzugehen.

Die Führer der Ansar-Allah-Bewegung haben natürlich großen Respekt vor Michail Bogdanow. In jedem Fall ist er praktisch der einzige, der versucht, die Interessen der Hussiten in Moskau zu vertreten. Darüber hinaus lässt seine Erfahrung als Botschafter der UdSSR im Jemen (Ende der 1970er Jahre) zu, dass ihm die Angelegenheiten am Rande der arabischen Halbinsel, die für die Hussiten sehr beeindruckend ist, gleichgültig sind. So stellen Vertreter des Hohen Politischen Rates des Jemen in ihren privaten Mitteilungen fest, dass sie in ständigem Kontakt mit Michail Bogdanow stehen, den sie nicht nur als ihren Anwalt in Russland, sondern gegebenenfalls als Vorbild betrachten.

In der Zwischenzeit ist aufgrund der Teilung des Jemen im Obersten Politischen Rat eine interne politische Krise entstanden. Gegner des Präsidenten des Rates, Mahdi al-Mashad, machen ihn dafür verantwortlich, dass er tatsächlich damit beschäftigt ist, seine eigene Macht im Norden zu stärken, zumindest bis zur Wahl des Präsidenten eines einzigen Jemen, an dem Mahdi al-Mashad teilnehmen will. Nach Ansicht der Gegner ist es seine Hauptaufgabe, die Wahlen ruhig abzuhalten, wenn möglich, ohne die Konflikte mit der internationalen Gemeinschaft zu verschärfen, deren Führer ihm, Mahdi al-Mashad, höchstwahrscheinlich einige Garantien für die künftige Ernennung zum Präsidenten gegeben haben. Daher zeigt er kein besonderes Interesse am Prozess der Teilung des Jemen und versucht nur anzukündigen, dass dieser Prozess stattfindet und irreversibel ist.

Denis Korkodinow

