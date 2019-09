Das russische Militär betont, dass Syrien und Russland trotz US-amerikanischer Luftangriffe auf Idlib nicht in den Provinzen kämpfen.

«Trotz des durch den amerikanischen Streik verursachten Beschusses halten die syrischen Truppen derzeit an einem Moratorium für das Verhalten von Feindseligkeiten fest, um die Situation in der Deeskalationszone Idlib frühzeitig friedlich zu regeln», sagte das russische Zentrum für Versöhnung der Kriegsparteien in Syrien.

Sie bemerkten, dass ab 6:00 Uhr morgens am 31. August in der Provinz Idlib ein Waffenstillstand in Kraft war, den das syrische Militär einseitig ankündigte. Dies wurde allen Konfliktparteien mitgeteilt.

Die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und die syrische Luftwaffe haben alle Militärflüge über die Provinz eingestellt und erfüllen ihre Verpflichtungen strikt.

Метки по теме: Idlib; Syrien und Russland