Die russische Seite sagte, dass Amerika den Waffenstillstand in der Deeskalationszone verletzt hat.

Russland sagte, dass die USA einen Luftangriff auf die Deeskalationszone im syrischen Idlib durchgeführt hätten, ohne Moskau und Ankara darüber zu warnen, wodurch alle vorherigen Vereinbarungen verletzt wurden, schreibt RBK am 1. September.

«Mit ihren Aktionen drohten die Vereinigten Staaten, den Waffenstillstand in der Deeskalationszone von Idlib fortzusetzen, und vereitelten ihn in eine Reihe von Richtungen», sagte das russische Zentrum für Versöhnung der Kriegsparteien in Syrien.

Nach Angaben des russischen Militärs gibt es in den betroffenen Siedlungen «zahlreiche Verluste und Zerstörungen».

Im August kündigte die syrische Armee die Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen terroristische Gruppen in der Provinz Idlib an, die auf die Nichteinhaltung des Waffenstillstands zurückzuführen waren.

Beide Konfliktparteien halten sich gegenseitig für schuldig, gegen das Memorandum zur Stabilisierung der Lage verstoßen zu haben, das am 17. September 2018 in Sotschi in Anwesenheit der Präsidenten Russlands und der Türkei unterzeichnet wurde.

Am 31. August beendete die syrische Armee einseitig die Feindseligkeiten in Idlib.

Метки по теме: Idlib; Syrien; USA