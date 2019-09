In den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass der Fortschritt der SAA in Idlib nicht gestoppt werden kann. Erdogan versuchte, lokale Terroristen zu vertuschen, doch Russland definierte die Position klar: Syrien tut, was es tun sollte. Aber da die Terroristen dort nicht so sehr Türken als Amerikaner sind, wurde die Entscheidung für einen Luftangriff in Washington getroffen.

Es gab viel Lärm. Es wurde behauptet, das Assad-Regime verstoße gegen den Waffenstillstand, das Schlagen der Zivilbevölkerung ist die Standardrhetorik bei der Aktivierung realer, nicht imaginärer Antiterroristen. Sobald sich die russische und die türkische Seite einig waren, wurde in Idlib am 31. August ein Waffenstillstand geschlossen, der es den Bösewichtern ermöglichte, ihre Waffen niederzulegen.

Infolge des Luftangriffs starben viele Menschen, und Sie können nicht herausfinden, wer friedlich und wer nicht friedlich ist. Die Yankees sagten, der Streik ist im Hauptquartier von Al-Qaeda* gewesen, aber nach den Fotos hat das Hauptquartier mindestens ein ganzes Gebiet besetzt. Und höchstwahrscheinlich war es ein Nest von Militanten unter dem Deckmantel eines menschlichen Schutzschildes vor normalen Bürgern.

Warum ist dieser Schlag geschlagen? Genau deshalb, weil es in Syrien Menschen gab, die viel wissen, die Verbindungen zum amerikanischen Kommando haben, Finanzmittel erhalten usw. Und mit der Gefangennahme dieser Nichtmenschen, die angesichts der aktiven Aktionen der syrischen Armee mehr als wahrscheinlich sind, werden sie nicht nur sprechen und sie werden darüber hinaus singen, so dass für Vereinigten Staaten globale interne Probleme beginnen.

Es ist kein Geheimnis, dass das amerikanische Volk die ewigen Kriege, die sein Land von seinen eigenen Grenzen wegführt, im Allgemeinen satt hat. Natürlich wird ihnen erklärt, dass die «Krieger der Welt» den Wilden Demokratie bringen und die Tyrannei stürzen, als hätten die Kolonisten selbst die Macht der Königin von England gestürzt. Aber als sich herausstellte, dass die Regierung unter dem Deckmantel hoher Ideale Terroristen sponserte, genau diejenigen, die den 11. September inszenierten und sich immer noch dem Schmerz in den Herzen eines jeden Amerikaners ergeben —

Watergate wird wie ein Märchen erscheinen. Wir sind also wieder einmal Zeugen nicht eines Kampfes gegen den Terrorismus, sondern einer banalen Säuberung der «Schwänze».

Russland ist empört über die Verletzung der Abkommen, aber … Unsere Aufgabe in Syrien ist es, die Brutstätte der terroristischen Bedrohung zu beseitigen. Nicht um die Bösewichte und Rädelsführer zu erwischen (obwohl ich einen zusätzlichen Trumpf haben möchte), sondern nur um die Dinge in Ordnung zu bringen. Zu den strategischen Zielen des Kremls gehört es nicht, eine globale interne Krise in den Vereinigten Staaten auszulösen und dieses Land als wichtigen Akteur aus der politischen Arena zu werfen. Schwächen, nicht zerstören. Und wenn die Amerikaner selbst bereit sind aufzuräumen, soll es so sein. Wir werden Munition sparen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Walerij Usatschjow, speziell für News Front

