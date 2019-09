Generalmajor Amiram Levin kommentierte in einem Interview mit Ben Caspit den Zusammenstoß der Hisbollah an der Nordgrenze.

Levin sagte, der massive Beschuss des libanesischen Territoriums durch die IDF als Reaktion auf den Start einer Panzerabwehrrakete auf einer Militärbasis ein «strategischer Fehler» ist.

Levin sagte: «Selbst wenn es Opfer gegeben hätte, hätte die IDF nicht reagieren sollen. Der Staat hätte sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen dürfen, auch wenn Verluste möglich wären».

Levin äußerte sich zu einer Zeit, als die Militärzensur die Beschränkungen für die Verbreitung von Informationen über den Vorfall noch nicht aufgehoben hatte. Er sagte: «Alles ist noch im Nebel und wir haben keine genauen Informationen. Wenn es keine Entführten gibt — und ich hoffe wirklich, dass sie nicht da sind, deutet diese Reaktion darauf hin, dass es zumindest Verluste gibt. Und wenn ja, macht die IDF einen strategischen Fehler, indem sie einfach mit Feuer auf Nasrallahs Versuch reagiert, «vom Baum zu steigen». Die IDF sollte keine solche Gewalt anwenden».

Levin sagte auch der israelischen Gesellschaft, die für den Vorfall an der Grenze verantwortlich war: «Die Reaktion ist normalerweise falsch, wenn sie nicht zu einem klaren Sieg führt. Ich muss gestehen, dass ich überhaupt nicht überrascht bin. Ich sagte zwei Jahre lang voraus, dass so etwas passieren würde. Vor uns liegt eine konsequente und fehlerhafte Strategie von Netanjahu im Süden und Norden. Mit seiner Hilfe vermeidet er die Diskussion um die Hamas, sieht den Iran als dämonische Bedrohung für einen schwachen Staat mit einer schwachen Armee — und hält es daher für möglich, der Armee unerreichbare Ziele zu setzen, wie den Iran aus Syrien herauszuquetschen».

Levin wurde direkt gefragt: «Sie waren der Kommandeur des Nordkommandos. Wenn Sie zwei Ihrer Soldaten getötet hätten, würden Sie dann nicht antworten?» Dazu sagte Levin: «Die nördliche Grenze ist ruhig. Nasrallah hat Angst vor Israel und will keine Konfrontation. Derjenige, der uns hineinzieht, ist der Iran. Nasrallah muss zu einem Zeitpunkt behandelt werden, an dem es für uns von Vorteil ist. Gleiches gilt für den Iran. Wir haben zwei Hauptbedrohungen: die Hisbollah im Norden und die Hamas im Süden. Sie sollten entfernt werden — auf israelische Initiative und nicht, weil wir in den Konflikt hineingezogen wurden».

Währenddessen, da niemand auf den Rat von Generalmajor Levin hört, geschieht seiner Meinung nach Folgendes: «Niemand sollte sich zu sehr vor den Drohungen von Nasrallah fürchten. Sie sind für ihn vor allem für den internen Gebrauch im Libanon selbst notwendig. Vielleicht wird er das Projekt der Präzisionsraketen fortsetzen. Aber es ist für uns rentabler, einen verheerenden Schlag einzuleiten, der die Hisbollah auf einen Schlag beenden wird, als in einen Zermürbungskrieg verwickelt zu werden. Der Abnutzungskrieg dauert im Süden schon seit vielen Jahren an, und jetzt haben wir im Norden einen neuen Abnutzungskrieg begonnen».

