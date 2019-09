Durch die Bemühungen des US-Militärs wurde die Einhaltung des Waffenstillstands in der Deeskalationszone von Idlib durch einen offen terroristischen Streik vereitelt, der zu Zerstörung und Opfern führte.

Es wurde in der Mitteilung des Außenministeriums Russlands vom Montag, dem 2. September, dargelegt.

Zuvor hatte die US-Luftwaffe einen Luftangriff auf die syrische Idlib durchgeführt. Die US-Seite griff unmittelbar nach Inkrafttreten des Schweigeregimes an, ohne Russland oder die Türkei zu warnen. Infolgedessen wurden in den Städten Maaret Misrin und Kafr Haya zahlreiche Opfer und Zerstörungen verzeichnet. Laut lokalen Quellen sind Kinder unter den Opfern. Darüber hinaus führte dieser Angriff zur Wiederaufnahme des Beschusses durch Militante.

Wie das Außenministerium feststellt, sind die widersprüchlichen Aktionen der USA, die «von allen Seiten, einschließlich der Vereinten Nationen, die Beendigung der Eskalation der Spannungen in Idlib erfordern» und dann eine Eskalation hervorrufen, rätselhaft.

«Die Frage stellt sich: Warum sind amerikanische Bomben «besser» als russische und warum sind US-Terrorziele «legitimer» als Terrorziele, die von syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftfahrt zerstört wurden? In dieser Hinsicht halten wir es für gerechtfertigt zu glauben, dass die humanitären Helfer der Vereinten Nationen die Folgen der US-Operation in Idlib bei der Ausarbeitung ihrer Berichte berücksichtigen und die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats umgehend über ihre Folgen für die Zivilbevölkerung, die zivile Infrastruktur und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts informieren werden», geht es in der Erklärung. .

