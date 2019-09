Präsident Donald Trump hat seinen offiziellen Besuch in Polen wegen des bevorstehenden Hurrikans Dorian abgesagt und stattdessen am Samstag Golf gespielt.

Ein Teil des Samstags spielte Trump Golf, während er an Veranstaltungen in Polen zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs teilnehmen konnte.

Nachdem Trump seinen Besuch in Polen offiziell abgesagt hatte, ging er in die vorstädtische Präsidentenresidenz von Camp David (Maryland).

Laut Bloomberg hat Trump am Samstagnachmittag in seinem privaten Golfclub in Nord-Virginia Golf gespielt. Er flog mit dem Hubschrauber von einem Wohnsitz des Präsidenten des Landes dorthin.

Auch während des Golfspiels veröffentlichte Trump regelmäßig Tweets in seinem Microblog: über die Situation im Zusammenhang mit dem Hurrikan, die Wahlen und seine Gedanken über FoxNews.

Метки по теме: Trump