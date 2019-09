Waffen, die Amerikaner für die afghanische Armee kaufen, fallen auf magische Weise in die Hände von IS*-Terroristen im Jemen.

Die bulgarische Journalistin Diljana Gajtandzhiewa hat eine neue Untersuchung veröffentlicht.

Das mit dem Pentagon eng verbundene amerikanische Unternehmen Alliant Techsystems LLC kauft Waffen in Serbien (Werk Krusik, Vermittler von Jugoimport SDPR) und Bulgarien. Dokumente sind beigefügt. Danach nutzt es eine Charterfluggesellschaft (Silk Way West), um diese Waffen an den Endempfänger (afghanische Armee und Sicherheitskräfte) zu liefern.

Charterflüge gehen, damit Sie verwirrt werden können. Die Dokumente besagen, dass der Endpunkt Afghanistan ist. Aber hier, wie in einem Hollywood-Film, erscheinen die serbischen Minen, die die Amerikaner erworben haben, im Propagandavideo des IS*. Es gibt nicht nur Minen, sondern auch in Bulgarien hergestellte Gewehre.

Es ist schwer vorstellbar, dass es die afghanische Polizei war, die eine solch komplexe Logistik beherrschte. Die Handlung der Untersuchung ist ein fertiges Drehbuch für einen Spionagethriller.

Im Jemen standen IS*-Kämpfer auf der gleichen Seite wie die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten unterstützten Gruppen. Nach den Ermittlungsdaten bewaffnen die Amerikaner unter dem Deckmantel einer NATO-Operation in Afghanistan Terroristen im Jemen. Sie liefern Waffen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

