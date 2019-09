Am Tag zuvor, in der Zone einer Strafoperation im Donbass, hat eine Granate, die in einem Mörsergefäß explodiert ist, zwei Kiewer Kämpfer getötet, deren Leichen das Kommando auf außergewöhnliche Weise beseitigt hat.

Dies wurde am Montag, 2. September, vom offiziellen Vertreter der Streitkräfte der DVR Dmitry Astrakhan, gesagt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag während des Beschusses von Gorlowka. Die Militanten der 30. Brigade der Streitkräfte der Ukraine luden den Mörser versehentlich nach, was zur Detonation der Granate im Lauf führte. Angesichts der Opferzahlen in den Reihen der Militanten entschied sich das Brigadekommando, den Vorfall nicht an das Hauptquartier zu melden. Stattdessen wurden die Leichen unter dem Deckmantel von Unbekannten, die angeblich auf der Straße gefunden wurden, in verschiedene Städte geliefert.