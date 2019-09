Der Direktor des Foreign Intelligence Service, Sergej Naryschkin, ist der Ansicht, dass die Maßnahmen der USA zur Zerstörung des internationalen Sicherheitssystems und zum Rücktritt vom INF-Vertrag auf den Verlust der internationalen Hegemonie hindeuten.

«Das kollektive Sicherheitssystem, das seit fast einem halben Jahrhundert besteht, bricht heute» aus eigener Kraft «überhaupt nicht zusammen. Es wird absichtlich abgebaut, und die Vereinigten Staaten tun es in erster Linie, indem sie nicht nur ihre Verantwortung, sondern auch alle elementaren Anstandswerte ignorieren. Die Besonderheit des gegenwärtigen Moments ist, dass Washington weiterhin nach dem «Gesetz der Starken» handelt, obwohl es de facto nicht mehr das stärkste ist. Erinnern wir uns an die Ereignisse in Syrien oder Venezuela, bei denen die Amerikaner die für sie günstige Agenda nicht «durchsetzen» konnten», sagte er in einem Interview mit Izwestia.

Darüber hinaus betonte Naryschkin, dass ein solches Verhalten der Amerikaner ein Beispiel für viele regionale Mächte ist, die ihre engpoligen Interessen ebenso aggressiv verteidigen und zu großen Konflikten führen können.

«Die USA verletzen bereits ihre Verpflichtungen, indem sie ein globales Raketenabwehrsystem einsetzen. Die sehr wahrscheinliche Kündigung des nächsten Vertrags wird also nur den Amerikanern die Hand geben, ein neues Atomwaffenrennen zu starten. Das ist sehr gefährlich, da Washington und Moskau für die Aufrechterhaltung der Architektur internationaler Abkommen im Bereich der Rüstungskontrolle verantwortlich sind», betonte Naryschkin.

