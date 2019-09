Obwohl der Staat funktioniert und sich in jeder Hinsicht um das Wohl seiner Bürger kümmert, ist er nur von wenigen Stasten der Welt annerkannt.

Der Österreichische Stratege vom Suworow Institut in Wien Patrick Poppel war als Wahlbeobachter bei den Präsidentschaftswahlen in Abchasien.

Der Staat funktioniert und eine Reintegration nach Georgien ist nicht mehr denkbar. Es ist eine Schande, dass man Abchasien weiterhin so isoliert. Wir werden versuchen, Abchasien in Österreich und Europa eine Stimme zu geben!, so Poppel.