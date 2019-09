In Hongkong führten Zehntausende einen Generalstreik durch. Unter den Demonstranten sind mehrere tausend Schüler und Studenten.

Zehntausende haben am Montag einen Generalstreik inszeniert, ohne zur Arbeit zu gehen und zu studieren. Sie versammelten sich im Tamar Park in der Admiralität in Hongkong und forderten von den Behörden, fünf Protestforderungen zu erfüllen.

Der Streik wurde vom «Hongkong Trade Union Confederation» organisiert, der auf Twitter sagt: «Wir haben das Recht zu streiken! Wir haben das Recht zu versammeln! Zehntausende Hongkonger Arbeiter genießen diese Rechte in aller Ruhe im Tamar Park».

Unter den Streikenden sind Zehntausende von Schülern und Schülern. Die Studenten gaben der Regierung von Hongkong zwei Wochen Zeit, um die Anforderungen zu erfüllen. Andernfalls würden sich die Proteste verschärfen und die ohnehin schwierige Situation verschärfen.

Laut lokalen Medienberichten sitzen sie jetzt nur noch auf dem Rasen in der Nähe der Gebäude des Regierungskomplexes. Im Gegensatz zu nicht genehmigten Protesten, die am Wochenende stattfanden, wurde die Demonstration am Montag von der Polizei genehmigt und die Teilnehmer können gesetzlich bis Mitternacht Versammlungen abhalten.

Bisher wurden keine aggressiven Aktionen von Demonstranten oder der Polizei registriert.

